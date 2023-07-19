Непоколебимая поддержка партнеров: Резников подвел итоги Рамштайн-14

Заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн-14 продемонстрировало непоколебимую поддержку партнеров.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, среди приоритетов — поставки оружия и оборудования, срочно необходимых для освобождения украинской территории.

Глава Минобороны отметил, что на Рамштайн обсудили сосредоточение противовоздушной обороны, боеприпасов, брони, а также новые инициативы.

В частности, вице-премьер-министр Люксембурга Франсуа Бауш и министр обороны Эстонии Ханно Певкур представили конкретные шаги для развития ИТ-коалиции.

Резников поблагодарил министра национальной обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса и всех союзников за инициативу создания коалиции по разминированию.

Также глава украинского МО поблагодарил министра обороны США Ллойда Остина за руководство беспрецедентной коалицией против российского зла. По мнению Резникова, вместе можно достичь победы, справедливого мира и лучшего будущего.

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