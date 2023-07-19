Непоколебимая поддержка партнеров: Резников подвел итоги Рамштайн-14
Заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн-14 продемонстрировало непоколебимую поддержку партнеров.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, среди приоритетов — поставки оружия и оборудования, срочно необходимых для освобождения украинской территории.
Глава Минобороны отметил, что на Рамштайн обсудили сосредоточение противовоздушной обороны, боеприпасов, брони, а также новые инициативы.
В частности, вице-премьер-министр Люксембурга Франсуа Бауш и министр обороны Эстонии Ханно Певкур представили конкретные шаги для развития ИТ-коалиции.
Резников поблагодарил министра национальной обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса и всех союзников за инициативу создания коалиции по разминированию.
Также глава украинского МО поблагодарил министра обороны США Ллойда Остина за руководство беспрецедентной коалицией против российского зла. По мнению Резникова, вместе можно достичь победы, справедливого мира и лучшего будущего.
Цены на пшеницу в мире сразу поползли вверх после того, как Россия объявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. На торгах в Соединенных Штатах зафиксировали ценовой скачок более чем на 4%. Кремль, среди прочего, добивается, чтобы подсанкционный Россельхозбанк снова подключили к международной банковской системе SWIFT, чтобы разблокировать экспорт российского аммиака.Оксана Лотоцкая