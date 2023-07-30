Україна та США наступного тижня розпочнуть переговори щодо гарантій безпеки – Єрмак

Наступного тижня Україна розпочне переговори зі США щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій у межах Спільної декларації про підтримку нашої держави.

Про це на Конгресі місцевих та регіональних влад, який відбувся в Івано-Франківську, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, ці гарантії діятимуть до набуття Україною членства в НАТО.

Єрмак зазначив, що Україна вже працює над двосторонніми угодами з партнерами.

– І зроблю невеличкий анонс: ми починаємо відповідні переговори зі США наступного тижня. Безпекові гарантії для України будуть конкретними й довготривалими зобов’язаннями, що забезпечать здатність України перемагати зараз і стримувати російську агресію в майбутньому. Це будуть чітко описані формати й механізми підтримки, – додав він.

Нагадаємо, що 12 липня на саміті НАТО у Вільнюсі країни Великої сімки (G7) погодили Спільну декларацію підтримки України та кроки для захисту від майбутньої агресії РФ.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.