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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Найбільша оборонна угода. Ізраїль продасть Німеччині ПРО Arrow-3

Ракета летить в небі
Фото: Depositphotos

Сполучені Штати схвалили продаж Ізраїлем системи протиракетної оборони Arrow 3 Німеччині.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Зазначено, що система Arrow 3 є спільною розробкою Ізраїлю та США, тому Єрусалим чекав дозволу від Вашингтона.

– Це важливе рішення, яке принесе користь військовому будівництву та економіці Ізраїлю… Ми пишаємося цим оборонним контрактом – найбільшим в історії Ізраїлю, – заявив ізраїльський міністр оборони Йоав Галант.

У середині червня парламент Німеччини затвердив перший авансовий платіж у розмірі €560 млн Ізраїлю на придбання Arrow 3. Тепер країни та основний розробник системи, ізраїльський концерн Israel Aerospace Industries мають підписати зобов’язання для уточнення деталей. Процес підписання контракту, ймовірно, завершиться до кінця 2023 року.

Очікується, що в підсумку сума угоди становитиме €3,5-4 млрд.

Система ПРО Arrow 3 призначена для перехоплення позаатмосферних балістичних ракет, що робить її ешелоном протиракетної оборони великої дальності в багаторівневій протиракетній обороні Ізраїлю проти Ірану, Хезболли та інших.

Раніше США дали дозвіл Ізраїлю на продаж Фінляндії системи протиракетної оборони David’s Sling (Праща Давида).

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Джерело: The Jerusalem Post

Ізраїль, Німеччина, Ракета, США
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