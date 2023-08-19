Пошкоджено літак: на військовому аеродромі в Новгородській області РФ прогриміли вибухи

Уранці 19 серпня на військовому аеродромі Сольці в Новгородській області РФ, де базуються літаки Ту-22м3 – носії ракет Кинджал, прогриміли вибухи.

У Міноборони країни-агресора заявили про атаку безпілотників, традиційно звинувативши Україну.

Там також підтвердили, що на стоянці літаків унаслідок атаки БПЛА коптерного типу виникла пожежа, пошкоджено один із літаків. Постраждалих немає.

Судячи з фото очевидців, пожежа на аеродромі серйозна.

Фото: Каховський Рух

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