Пошкоджено літак: на військовому аеродромі в Новгородській області РФ прогриміли вибухи
Уранці 19 серпня на військовому аеродромі Сольці в Новгородській області РФ, де базуються літаки Ту-22м3 – носії ракет Кинджал, прогриміли вибухи.
У Міноборони країни-агресора заявили про атаку безпілотників, традиційно звинувативши Україну.
Там також підтвердили, що на стоянці літаків унаслідок атаки БПЛА коптерного типу виникла пожежа, пошкоджено один із літаків. Постраждалих немає.
Судячи з фото очевидців, пожежа на аеродромі серйозна.
Фото: Каховський Рух
Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута – і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.Владислав Круглов