У британській розвідці вважають, що авіабазу в Сольцях атакували з РФ

19 серпня в результаті атаки безпілотника на аеродромі Сольці в Новгородській області РФ, за 650 км від кордону з Україною, був, ймовірно, знищений бомбардувальник Ту-22М. Міноборони країни-агресора звинуватило в цьому Україну, що дуже сумнівно, зважаючи на відстань, вважають у розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

– Якщо це правда, то це додає ваги оцінці того, що деякі атаки БпЛА на російські військові об’єкти відбуваються з території Росії. Малоймовірно, що коптерні дрони мають достатній радіус дії, щоб досягти Сольців з-за меж Росії, – аналізують у розвідці.

Вини нагадали, що це вже щонайменше третя успішна атака на російські аеродроми дальньої авіації, що “ставить під сумнів здатність Росії захистити стратегічні об’єкти в глибині країни”.

