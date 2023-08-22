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Валентина Летяк, редакторка стрічки

У британській розвідці вважають, що авіабазу в Сольцях атакували з РФ

У британській розвідці вважають, що авіабазу в Сольцях атакували з РФ
Фото: Факти ICTV

19 серпня в результаті атаки безпілотника на аеродромі Сольці в Новгородській області РФ, за 650 км від кордону з Україною, був, ймовірно, знищений бомбардувальник Ту-22М. Міноборони країни-агресора звинуватило в цьому Україну, що дуже сумнівно, зважаючи на відстань, вважають у розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

– Якщо це правда, то це додає ваги оцінці того, що деякі атаки БпЛА на російські військові об’єкти відбуваються з території Росії. Малоймовірно, що коптерні дрони мають достатній радіус дії, щоб досягти Сольців з-за меж Росії, – аналізують у розвідці.

Вини нагадали, що це вже щонайменше третя успішна атака на російські аеродроми дальньої авіації, що “ставить під сумнів здатність Росії захистити стратегічні об’єкти в глибині країни”.

Вранці 19 серпня на військовому аеродромі Сольці в Новгородській області РФ, де базуються літаки Ту-22м3 – носії ракет Кинджал, прогриміли вибухи.

Тоді у Міноборони РФ визнали пошкодження одного літака.

аеродром, Вибух, Дрони, літаки РФ, Пожежа, Росія
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