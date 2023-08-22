У британській розвідці вважають, що авіабазу в Сольцях атакували з РФ
19 серпня в результаті атаки безпілотника на аеродромі Сольці в Новгородській області РФ, за 650 км від кордону з Україною, був, ймовірно, знищений бомбардувальник Ту-22М. Міноборони країни-агресора звинуватило в цьому Україну, що дуже сумнівно, зважаючи на відстань, вважають у розвідці Міністерства оборони Великої Британії.
– Якщо це правда, то це додає ваги оцінці того, що деякі атаки БпЛА на російські військові об’єкти відбуваються з території Росії. Малоймовірно, що коптерні дрони мають достатній радіус дії, щоб досягти Сольців з-за меж Росії, – аналізують у розвідці.
Вини нагадали, що це вже щонайменше третя успішна атака на російські аеродроми дальньої авіації, що “ставить під сумнів здатність Росії захистити стратегічні об’єкти в глибині країни”.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 22 August 2023
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— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) August 22, 2023
Вранці 19 серпня на військовому аеродромі Сольці в Новгородській області РФ, де базуються літаки Ту-22м3 – носії ракет Кинджал, прогриміли вибухи.
Тоді у Міноборони РФ визнали пошкодження одного літака.
Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута – і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.Владислав Круглов