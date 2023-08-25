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Валентина Летяк, редакторка стрічки

У Пентагона немає підтверджень, що літак Пригожина збили ракетою – Райдер

Генерал Патрік Райдер
Фото: Getty Images

Початкова оцінка полягає в тому, що, найімовірніше, власник російської ПВК Вагнера Євген Пригожин загинув, проте немає жодних підтверджень, що його літак збили ракетою.

Про це заявив на брифінгу речник Міноборони США, бригадний генерал Патрік Райдер, відповідаючи на запитання журналістів.

– Ми продовжуємо оцінювати ситуацію. У нас немає інформації, яка б свідчила про те, що літак був збитий якоюсь ракетою класу “земля-повітря”. Ми вважаємо, що ця інформація є неточною, – наголосив він.

Увечері 23 серпня у Тверській області РФ розбився приватний літак із 10 особами на борту – усі загинули. Серед пасажирів, за даними Росавіації, були власник приватної військової компанії Вагнера Євген Пригожин та його заступник Дмитро Уткін.

Проте досі немає офіційного підтвердження, що вони загинули.

Більшість експертів та аналітиків схиляються до того, що літак Пригожина було збито російською ракетою.

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Джерело: U.S. DepartmentofDefense

Авіакатастрофи, літаки РФ, ПВК Вагнера, Пентагон, Росія, США
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