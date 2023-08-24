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Літак Пригожина збили. Експерт спрогнозував, що відбуватиметься в РФ далі

Євген Пригожин
Фото: Getty Images

Військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що літак, на борту якого, ймовірно, перебував ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин, збили.

За його словами, ситуація є наслідом боротьби ФСБ проти Міноборони.

–  Я думаю, що це було саме збиття, тому що є слід ракети, який був зафіксований, також Financial Times написало з посиланням на американського чиновника про те, що це могла бути саме ракета ППО. Є і інші підтвердження, які про це говорять, навіть в лавах ворога, – сказав він.

Мусієнко зазначив, що літак збили, щоб “продемонструвати абсолютну владу і вплив, а також принизити максимально ФСБшну партію, яка стояла за Пригожиним”.

Експерт вважає, що результатом боротьби між російськими структурами можуть стати серйозні процеси, які відбуватимуться в Росії восени.

– Це не обов’язково означає нові перевороти і усунення, але події будуть характеризуватись так, що боротьба буде виходити за певні межі . Це буде означати, що ми побачимо вибухи на території РФ, дивні вбивства, терористичні акти, саботаж на фронті і тд, – додав Мусієнко.

Експерт наголосив, що боротьба всередині РФ набиратиме обертів.

Увечері 23 серпня у Тверській області розбився літак. Серед пасажирів значились очільник приватної військової компанії Вагнера Євген Пригожин і заступник Пригожина Дмитро Уткін.

Загалом, за даними МНС РФ, в авіатрощі приватного літака загинуло 10 осіб.

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Джерело: Олександр Мусієнко

Війна в Україні, ПВК Вагнера, Росія, ФСБ
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