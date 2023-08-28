Литва може закрити ще два КПП на кордоні з Білоруссю

Глава МВС Литви Агне Білотайте заявила, що її країна має намір закрити ще два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомляє LRT.

– Міністерство внутрішніх справ запропонує закрити ще два пункти. Це прикордонні пункти пропуску Лаворішкес і Райгард, – сказала міністерка.

За словами Білотайте, закриття КПП спрямоване на те, аби перенаправити пропускну спроможність і зменшити масштаби контрабанди через кордон.

– Перший аспект цього пов’язаний з потребою в офіцерах. Справа в тому, що сьогодні, в ситуації, яка склалася на нашому кордоні, нам потрібно якомога більше офіцерів на зеленому кордоні… І другий аспект – це проблема контрабанди, – пояснила вона.

Глава МВС додала, що кордони Литви, Латвії та Польщі з Білоруссю можуть бути закриті у разі збройного інциденту або прориву нелегальних мігрантів.

Раніше Литва тимчасово закрила пункти пропуску Шумськ і Тверечь на кордоні з Білоруссю.

Джерело: LRT

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