Литва може закрити ще два КПП на кордоні з Білоруссю
Глава МВС Литви Агне Білотайте заявила, що її країна має намір закрити ще два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.
Про це повідомляє LRT.
– Міністерство внутрішніх справ запропонує закрити ще два пункти. Це прикордонні пункти пропуску Лаворішкес і Райгард, – сказала міністерка.
За словами Білотайте, закриття КПП спрямоване на те, аби перенаправити пропускну спроможність і зменшити масштаби контрабанди через кордон.
– Перший аспект цього пов’язаний з потребою в офіцерах. Справа в тому, що сьогодні, в ситуації, яка склалася на нашому кордоні, нам потрібно якомога більше офіцерів на зеленому кордоні… І другий аспект – це проблема контрабанди, – пояснила вона.
Глава МВС додала, що кордони Литви, Латвії та Польщі з Білоруссю можуть бути закриті у разі збройного інциденту або прориву нелегальних мігрантів.
Раніше Литва тимчасово закрила пункти пропуску Шумськ і Тверечь на кордоні з Білоруссю.
Джерело: LRT