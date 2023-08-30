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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Імовірно, БпЛА: у російському Брянську пролунав вибух

Імовірно, БпЛА: у російському Брянську пролунав вибух
Фото: Depositphotos

У російському Брянську в ніч проти 30 серпня пролунав вибух.

Про це повідомляють російські Telegram-канали та очевидці з міста.

За попередніми даними, вибух пролунав в Радянському районі міста.

Мешканці кажуть про потужні вібрації.

На одному з відео, які публікують місцеві жителі, можна побачити момент вибуху, а самі очевидці кажуть, що вибух стався внаслідок атаки невідомого безпілотника.

Наразі влада міста чи області не коментувала вибух.

Попри звинувачення Росією українських Збройних сил у причетності до вибухів, з боку представників України чи ЗСУ також не надходило коментарів.

Примітно, що перед цим масована атака безпілотних літальних апаратів була здійснена на аеродром під російським Псковом, де було пошкоджено щонайменше чотири транспортних літаки Іл-76.

Разом із вибухами в Брянську та Пскові у Тульскій, частині Московської та Калузької областей Росії закрили аеропорти через атаку невідомих безпілотників.

Безпілотники, Вибух, Росія
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