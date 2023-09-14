Ілон Маск вирішив передати Пентагону контроль над частиною Starlink, яка використовується в Україні
Засновник компанії SpaceX Ілон Маск вирішив передати Пентагону контроль над тією частиною супутникової платформи Starlink, яка використовується у війні Росії проти України.
Про це повідомив автор біографії бізнесмена та мільярдера Волтер Айзексон в інтерв’ю The Washington Post.
За словами автора, Ілон Маск нібито не хоче відповідати за кордони та правила використання супутників зв’язку на території України.
– Я створив Starlink, щоб люди могли розслабитися, подивитися кіно на Netflix, пограти у відеоігри. Я не збирався створювати щось, що може призвести до ядерної війни, – процитував письменник слова мільярдера.
З цієї причини Ілон Маск вирішив передати повний контроль над деякою частиною обладнання і послуг Starlink Пентагону для того, щоб більше не бути відповідальним за правила використання супутників зв’язку.
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.Наталя Луценко