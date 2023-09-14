Ілон Маск вирішив передати Пентагону контроль над частиною Starlink, яка використовується в Україні

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск вирішив передати Пентагону контроль над тією частиною супутникової платформи Starlink, яка використовується у війні Росії проти України.

Про це повідомив автор біографії бізнесмена та мільярдера Волтер Айзексон в інтерв’ю The Washington Post.

За словами автора, Ілон Маск нібито не хоче відповідати за кордони та правила використання супутників зв’язку на території України.

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– Я створив Starlink, щоб люди могли розслабитися, подивитися кіно на Netflix, пограти у відеоігри. Я не збирався створювати щось, що може призвести до ядерної війни, – процитував письменник слова мільярдера.

З цієї причини Ілон Маск вирішив передати повний контроль над деякою частиною обладнання і послуг Starlink Пентагону для того, щоб більше не бути відповідальним за правила використання супутників зв’язку.

Джерело : The Washington Post

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