Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Х-31П: особливості та характеристики протирадіолокаційної ракети
$2 тис. за довічну інвалідність: на Київщині судитимуть лікарів МСЕК та їх спільника
Герой України посмертно: виплати та кому можуть присвоїти звання – пояснює експерт
Унікальна операція в Чорному морі: Україна повернула під контроль “вишки Бойка”
Пожежа та потрощені будинки: що відомо про нічний обстріл Кривого Рогу
Світ
Потребує перевірки
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Ілон Маск вирішив передати Пентагону контроль над частиною Starlink, яка використовується в Україні

Ілон Маск
Фото: Getty Images

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск вирішив передати Пентагону контроль над тією частиною супутникової платформи Starlink, яка використовується у війні Росії проти України.

Про це повідомив автор біографії бізнесмена та мільярдера Волтер Айзексон в інтерв’ю The Washington Post.

За словами автора, Ілон Маск нібито не хоче відповідати за кордони та правила використання супутників зв’язку на території України.

Зараз дивляться

– Я створив Starlink, щоб люди могли розслабитися, подивитися кіно на Netflix, пограти у відеоігри. Я не збирався створювати щось, що може призвести до ядерної війни, – процитував письменник слова мільярдера.

З цієї причини Ілон Маск вирішив передати повний контроль над деякою частиною обладнання і послуг Starlink Пентагону для того, щоб більше не бути відповідальним за правила використання супутників зв’язку.

Читайте також
Блокування роботи Starlink біля Криму. У Сенаті вимагають провести розслідування щодо Маска
Сенат США

Джерело: The Washington Post
SpaceX, Starlink, Ілон Маск, Інтернет, Війна в Україні
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Збільшення виробництва української зброї, просування на Півдні: 568-й день війни
Ілон Маск вирішив передати Пентагону контроль над частиною Starlink, яка використовується в Україні
Війна України з Росією буде тривалою, це не як у кіно – очільник Генштабу Чехії
війна в україні
США запровадять нові санкції, якщо КНДР передасть Росії зброю – Міллер
Кім Чен Ин і Путін
Європарламент визнав Лукашенка причетним до війни, МКС закликають видати ордер на арешт
Ілон Маск вирішив передати Пентагону контроль над частиною Starlink, яка використовується в Україні
У Держбюджеті-2024 пріоритетами будуть оборона, ветерани та виробництво зброї в Україні – Зеленський
Володимир Зеленський

Завантаження

Ігри
Відео
Підсумки саміту YES: про що говорили та до чого домовились

Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (13.09.2023)
Ілон Маск вирішив передати Пентагону контроль над частиною Starlink, яка використовується в Україні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (13.09.2023)
Ілон Маск вирішив передати Пентагону контроль над частиною Starlink, яка використовується в Україні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (13.09.2023)
Ілон Маск вирішив передати Пентагону контроль над частиною Starlink, яка використовується в Україні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (13.09.2023)
Ілон Маск вирішив передати Пентагону контроль над частиною Starlink, яка використовується в Україні
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь