Грудень — останній місяць року, коли українці завершують робочі справи, готуються до зимових свят і планують відпочинок. Щоб правильно розподілити час наприкінці року, варто заздалегідь ознайомитися з виробничим календарем.

Факти ICTV з’ясували, скільки робочих днів у грудні 2026 року, на які дати припадають вихідні та чи будуть додаткові дні відпочинку на Різдво.

Робочі дні у грудні 2026 року

У грудні 2026 року буде 31 календарний день. За стандартного п’ятиденного робочого тижня українці матимуть 23 робочі дні та 8 вихідних.

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Звичайний графік передбачає відпочинок у суботу та неділю. У грудні ці дні припадатимуть на такі дати: 5 та 6 грудня, 12 та 13 грудня, 19 та 20 грудня, 26 та 27 грудня.

Отже, кількість вихідних днів у грудні 2026 року становитиме вісім.

Робочими за стандартного п’ятиденного графіка будуть 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 та 31 грудня.

Чи будуть додаткові вихідні у грудні 2026 року

У грудні українці відзначатимуть Різдво Христове 25 грудня. Ця дата входить до переліку державних свят, визначених статтею 73 Кодексу законів про працю України.

Проте під час воєнного стану діють особливі правила організації трудових відносин. Відповідно до статті 6 закону України № 2136-IX та норми статті 73 КЗпП щодо святкових і неробочих днів не застосовуються.

Воєнний стан в Україні продовжено до 29 січня 2027 року. Тому 25 грудня 2026 року, яке припадає на п’ятницю, буде звичайним робочим днем за стандартного п’ятиденного графіка.

Також у цей період не застосовуються правила про скорочення робочого дня напередодні святкових і неробочих днів. Тому 24 та 31 грудня не матимуть скороченого робочого часу лише через наближення свят.

Отже, у грудні 2026 року додаткових вихідних через державні свята не передбачено. За стандартного п’ятиденного робочого тижня українці матимуть 23 робочі та 8 вихідних днів.

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