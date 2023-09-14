Чому Путін та Кім мовчать про снарядну угоду: в NYT назвали кілька причин

Після зустрічі на Далекому Сході 13 вересня лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що вони з Володимиром Путіним досягли “задовільної угоди” щодо “негайних питань співпраці”. Проте сторони, ймовірно, так і не зроблять жодних офіційних заяв щодо домовленостей, якщо вони стосуються постачання зброї, зокрема снарядів, пише видання The New York Times.

– Якщо якась конкретна угода про постачання зброї і була укладена, то ні Москва, ні Пхеньян, як очікується, не будуть про це оголошувати. Купівля зброї у Північної Кореї або надання допомоги для її збройних програм є порушенням резолюцій Радбезу ООН, за які голосувала сама Росія, – пояснюється в публікації.

Окрім того, як зазначає видання, 70 років тому США та РФ наповнили Корейський півострів зброєю, і тепер, коли історія перевернулася з ніг на голову, потоки цього озброєння можуть розвернутися назад.

Речник Держдепу Меттью Міллер охарактеризував зустріч як таку, що Путін “​благає Кім Чен Ина про допомогу”, проте не тільки РФ зверталася за допомогою до Корейського півострова, зазначає NYT.

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– Згідно з угодами, тихо укладеними з Вашингтоном, Південна Корея вже кілька місяців постачає багато артилерійських снарядів до США. Вона наполягає, що не постачає жодної летальної зброї безпосередньо в Україну. Але її поставки американським військовим допомагають вивільнити американські запаси, які Україна може використовувати у боротьбі з Росією, – йдеться в статті.

Проте досі немає жодних доказів, що снаряди, виготовлені в Південній Кореї, були використані в Україні, як і того, що Росія використовувала північнокорейську зброю і боєприпаси, водночас американські чиновники неодноразово попереджали, що КНДР постачає артилерійські снаряди і ракети до Росії.

– Угоди щодо зброї між Кімом і Путіним можуть спонукати “яструбів” у Південній Кореї закликати до відправлення зброї безпосередньо в Україну. Це ще одна причина, чому Москва і Пхеньян, ймовірно, утримуватимуться від розголосу таких угод. Але Північна Корея має те, що шукає Путін, – підсумовує NYT.

За оцінками експертів, Північна Корея може зберігати на складах десятки мільйонів снарядів для артилерії та має до 10 тис. гармат калібру 100 мм. Це більше, ніж у всіх країнах НАТО.

Також КНДР має 100 заводів із виробництва боєприпасів, на кожному з яких працює понад 10 тис. робітників.

Джерело : NYT

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