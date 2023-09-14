Чому Путін та Кім мовчать про снарядну угоду: в NYT назвали кілька причин
Після зустрічі на Далекому Сході 13 вересня лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що вони з Володимиром Путіним досягли “задовільної угоди” щодо “негайних питань співпраці”. Проте сторони, ймовірно, так і не зроблять жодних офіційних заяв щодо домовленостей, якщо вони стосуються постачання зброї, зокрема снарядів, пише видання The New York Times.
– Якщо якась конкретна угода про постачання зброї і була укладена, то ні Москва, ні Пхеньян, як очікується, не будуть про це оголошувати. Купівля зброї у Північної Кореї або надання допомоги для її збройних програм є порушенням резолюцій Радбезу ООН, за які голосувала сама Росія, – пояснюється в публікації.
Окрім того, як зазначає видання, 70 років тому США та РФ наповнили Корейський півострів зброєю, і тепер, коли історія перевернулася з ніг на голову, потоки цього озброєння можуть розвернутися назад.
Речник Держдепу Меттью Міллер охарактеризував зустріч як таку, що Путін “благає Кім Чен Ина про допомогу”, проте не тільки РФ зверталася за допомогою до Корейського півострова, зазначає NYT.
– Згідно з угодами, тихо укладеними з Вашингтоном, Південна Корея вже кілька місяців постачає багато артилерійських снарядів до США. Вона наполягає, що не постачає жодної летальної зброї безпосередньо в Україну. Але її поставки американським військовим допомагають вивільнити американські запаси, які Україна може використовувати у боротьбі з Росією, – йдеться в статті.
Проте досі немає жодних доказів, що снаряди, виготовлені в Південній Кореї, були використані в Україні, як і того, що Росія використовувала північнокорейську зброю і боєприпаси, водночас американські чиновники неодноразово попереджали, що КНДР постачає артилерійські снаряди і ракети до Росії.
– Угоди щодо зброї між Кімом і Путіним можуть спонукати “яструбів” у Південній Кореї закликати до відправлення зброї безпосередньо в Україну. Це ще одна причина, чому Москва і Пхеньян, ймовірно, утримуватимуться від розголосу таких угод. Але Північна Корея має те, що шукає Путін, – підсумовує NYT.
За оцінками експертів, Північна Корея може зберігати на складах десятки мільйонів снарядів для артилерії та має до 10 тис. гармат калібру 100 мм. Це більше, ніж у всіх країнах НАТО.
Також КНДР має 100 заводів із виробництва боєприпасів, на кожному з яких працює понад 10 тис. робітників.
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.Наталя Луценко