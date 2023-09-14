Путін боїться, що розширення співпраці між РФ і КНДР порушить схеми обходу санкцій – ISW
Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, занепокоєний тим, що розширення співпраці Росії з Північною Кореєю може поставити під загрозу наявні схеми обходу санкцій.
Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).
14 вересня Путін на зустрічі з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином на космодромі Східний в Амурській області заявив, що Росія нібито продовжує дотримуватися обмежень на військово-технічне співробітництво з Північною Кореєю, але зазначив, що в рамках чинних правил є і деякі можливості.
Путін намагається показати нейтрально зустріч із Кімом, щоб Захід не посилив санкції проти РФ через побоювання, що Росія закупить у Північної Кореї артилерійські боєприпаси для війни в Україні.
Раніше речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати готові без вагань запровадити нові санкції, якщо Путін та Кім Чен Ин домовляться про передавання зброї між двома країнами.
Амбасадорка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд своєю чергою заявила, що взаємодія Москви із Пхеньяном демонструє, в якому відчаї перебуває Російська Федерація.
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