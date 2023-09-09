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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Україна ініціює внесення псевдовиборів окупантів до резолюцій Генасамблеї ООН – МЗС

Україна ініціює внесення псевдовиборів окупантів до резолюцій Генасамблеї ООН – МЗС

Україна ініціювала процес внесення так званих “виборів”, які загарбники хочуть провести на тимчасово окупованих територіях, до резолюції Генеральної асамблеї ООН.

Про це під час пресмарафону заявив спікер МЗС України Олег Ніколенко.

Він наголосив на тому, що російські псевдовибори в окупації суперечать українському та міжнародному законодавству, зокрема й статуту ООН, бо це територія України, де діють українські закони.

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За його словами, тема псевдовиборів продовжується ще з 2014 року, і Україна вже відпрацювала міжнародний механізм реагування на такі дії Росії. Зокрема, “вибори” були відображені у резолюціях Генеральної асамблеї ООН, де наголошувалося на їх незаконності.

– Так само і цього разу Україна ініціює включення факту проведення незаконних виборів на окупованих територіях до офіційних документів ООН – я маю на увазі резолюції, які приймаються наприкінці року щодо ситуації в Криму та тимчасово окупованих територій, – додав речник МЗС.

Ніколенко зазначив, що Україна очікує від членів Ради безпеки ООН засудження проведення таких “виборів”, а також обговорення рішень, які дозволять припинити подібні дії Росії.

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Фото: Олег Ніколенко

Генасамблея ООН, МЗС, псевдовибори
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Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

Наталія Кулик
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