Країни не повинні “гратися” з Україною щодо допомоги озброєнням – Папа Римський

Папа Римський Франциск заявив, що деякі країни “граються” з Україною, спочатку надають зброю, а потім розглядають можливість відмови від своїх зобов’язань.

Понтифік наголосив, що союзники “не повинні грати в ігри з мучеництвом українського народу”.

– Ми повинні допомогти їм вирішити проблеми. Зараз я бачу, що деякі країни починають відступати від своїх зобов’язань, не бажаючи давати Україні зброю. Починається процес, в якому мучеником, безумовно, буде український народ, і це огидно, – сказав Франциск.

Пізніше речник Ватикану Маттео Бруні уточнив, що Папа Римський не висловлював свою позицію щодо того, чи повинні країни продовжувати надсилати зброю Україні.

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За словами понтифіка, він розчарований тим, що дипломатичні ініціативи Ватикану не принесли особливих результатів. Він направляв свого посланця до Києва, Москви, Вашингтона та Пекіна для зустрічі з тамтешніми лідерами.

Нагадаємо, 20 вересня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща більше не постачатиме зброю Україні, оскільки здійснює озброєння і модернізацію власної армії.

Наступного дня президент Польщі Анджей Дуда пояснив, що слова Моравецького вирвали з контексту і інтерпретували “у найгірший спосіб”.

Дуда уточнив, що йшлося про нову зброю, яку Польща закуповує для модернізації своєї армії.

Джерело : Reuters

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