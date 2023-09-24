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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Країни не повинні “гратися” з Україною щодо допомоги озброєнням – Папа Римський

Країни не повинні “гратися” з Україною щодо допомоги озброєнням – Папа Римський
Фото: Getty Images

Папа Римський Франциск заявив, що деякі країни “граються” з Україною, спочатку надають зброю, а потім розглядають можливість відмови від своїх зобов’язань.

Понтифік наголосив, що союзники “не повинні грати в ігри з мучеництвом українського народу”.

– Ми повинні допомогти їм вирішити проблеми. Зараз я бачу, що деякі країни починають відступати від своїх зобов’язань, не бажаючи давати Україні зброю. Починається процес, в якому мучеником, безумовно, буде український народ, і це огидно, – сказав Франциск.

Пізніше речник Ватикану Маттео Бруні уточнив, що Папа Римський не висловлював свою позицію щодо того, чи повинні країни продовжувати надсилати зброю Україні.

Зараз дивляться

За словами понтифіка, він розчарований тим, що дипломатичні ініціативи Ватикану не принесли особливих результатів. Він направляв свого посланця до Києва, Москви, Вашингтона та Пекіна для зустрічі з тамтешніми лідерами.

Нагадаємо, 20 вересня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща більше не постачатиме зброю Україні, оскільки здійснює озброєння і модернізацію власної армії.

Наступного дня президент Польщі Анджей Дуда пояснив, що слова Моравецького вирвали з контексту і інтерпретували “у найгірший спосіб”.

Дуда уточнив, що йшлося про нову зброю, яку Польща закуповує для модернізації своєї армії.

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Джерело: Reuters
Війна в Україні, Папа Римський, Російська агресія
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