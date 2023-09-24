Спікер Палати представників збереже $300 млн допомоги Україні у проєкті фінансування Пентагону

Спікер Палати представників США, республіканець Кевін Маккарті заявив, що збереже допомогу Україні в законопроєкті про фінансування Пентагону. Раніше він повідомляв, що має намір вилучити ці кошти.

Про це повідомляє The Hill.

Маккарті зазначив, що він вирішив залишити 300 мільйонів доларів допомоги Україні в законопроєкті після того, як зрозумів, що наступного тижня має з’явитись ще один законопроєкт про фінансування Державного департаменту та закордонних операцій, у якому також передбачені гроші для України.

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За його словами, вилучити допомогу Україні з бюджету Державного департаменту та закордонних операцій “стає дедалі важче”, тому він вирішив залишити гроші для Києва в обох бюджетах.

Наступного тижня Палата представників має провести єдине процедурне голосування, щоб ухвалити чотири законопроекти про асигнування, зокрема ті, що фінансують Пентагон, Державний департамент та закордонні операції.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, як вибори у США впливають на підтримку України.

Джерело : The Hill

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