У США хочуть проголосувати тимчасовий бюджет: що це означає для України

У вівторок Сенат США проголосував за початок обговорення тимчасового бюджету, щоб уникнути припинення роботи уряду (government shutdown) наприкінці тижня.

Про це повідомляє видання The Hill.

Сенат 77 голосами за і 19 проти проголосував за початок обговорення законопроєкту, що передбачає фінансування уряду до 17 листопада.

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Палата представників зайшла в глухий кут під час розв’язання питання про фінансування уряду на тлі розбіжностей між республіканцями, що становлять більшість.

Законодавство Сенату передбачає фінансування федерального уряду до 17 листопада та виділення приблизно $6,15 млрд для України та $5,99 млрд на допомогу у разі стихійних лих.

Лідери Сенату тримали у секреті деталі законопроєкту, оскільки законодавці вели кулуарну боротьбу за виділення коштів для України.

Демократ і лідер більшості в Сенаті Чак Шумер і голова республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл працювали в тандемі, щоб досягти двопартійного короткострокового продовження фінансування уряду. Зупинка роботи уряду – це погана новина з будь-якого боку, сказав Макконнелл.

Народний депутат України Ярослав Железняк пояснив, чому важливо, щоб у США проголосувати тимчасовий бюджет та уникли зупинення роботи уряду.

– Для нас це важливо, адже там є гроші на підтримку України: $4,5 млрд за лінією Міністерства оборони для реагування на ситуацію в Україні та ще $1,65 млрд фінансування через Держдепартамент США (доступна до 30 вересня 2025 року), – розповів нардеп.

За його словами, у сукупності ця сума менша, ніж хотів Білий дім, але Конгрес майже напевно буде переглядати додаткові гроші для України пізніше цієї осені.

Джерело : The Hill

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