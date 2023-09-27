У США хочуть проголосувати тимчасовий бюджет: що це означає для України
У вівторок Сенат США проголосував за початок обговорення тимчасового бюджету, щоб уникнути припинення роботи уряду (government shutdown) наприкінці тижня.
Про це повідомляє видання The Hill.
Сенат 77 голосами за і 19 проти проголосував за початок обговорення законопроєкту, що передбачає фінансування уряду до 17 листопада.
Палата представників зайшла в глухий кут під час розв’язання питання про фінансування уряду на тлі розбіжностей між республіканцями, що становлять більшість.
Законодавство Сенату передбачає фінансування федерального уряду до 17 листопада та виділення приблизно $6,15 млрд для України та $5,99 млрд на допомогу у разі стихійних лих.
Лідери Сенату тримали у секреті деталі законопроєкту, оскільки законодавці вели кулуарну боротьбу за виділення коштів для України.
Демократ і лідер більшості в Сенаті Чак Шумер і голова республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл працювали в тандемі, щоб досягти двопартійного короткострокового продовження фінансування уряду. Зупинка роботи уряду – це погана новина з будь-якого боку, сказав Макконнелл.
Народний депутат України Ярослав Железняк пояснив, чому важливо, щоб у США проголосувати тимчасовий бюджет та уникли зупинення роботи уряду.
– Для нас це важливо, адже там є гроші на підтримку України: $4,5 млрд за лінією Міністерства оборони для реагування на ситуацію в Україні та ще $1,65 млрд фінансування через Держдепартамент США (доступна до 30 вересня 2025 року), – розповів нардеп.
За його словами, у сукупності ця сума менша, ніж хотів Білий дім, але Конгрес майже напевно буде переглядати додаткові гроші для України пізніше цієї осені.
Завантаження
Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.Ольга Чайко