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Грузії необхідно доєднатися до санкцій Євросоюзу проти РФ – Науседа

Грузії необхідно доєднатися до санкцій Євросоюзу проти РФ – Науседа
Фото: Getty Images

Грузії важливо синхронізувати геополітичний курс із зовнішньополітичними пріоритетами ЄС і послідовною підтримкою санкційної політики проти РФ.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа.

Він зустрівся з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі, яка прибула до Литви. Лідери країн обговорили перспективи європейської інтеграції, хід реалізації реформ і рекомендацій Європейської комісії, ситуацію з безпекою у регіоні.

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Президент Литви зазначив, що для того, щоб Грузії отримати статус країни-кандидата в ЄС, потрібно показати прогрес у проведенні реформ і реалізації рекомендацій Євросоюзу, особливо в таких питаннях, як політична деполяризація суспільства, судова реформа, деолігархізація і свобода ЗМІ.

Офіційна влада в Грузії повідомляє, що дотримується всіх введених санкцій країн Заходу проти РФ. Однак сама Грузія вводити обмеження проти Росії не планує.

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Джерело: Alkas

ЄС, Грузія, Литва, санкції
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.

Ольга Чайко
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