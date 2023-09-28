Грузії необхідно доєднатися до санкцій Євросоюзу проти РФ – Науседа

Грузії важливо синхронізувати геополітичний курс із зовнішньополітичними пріоритетами ЄС і послідовною підтримкою санкційної політики проти РФ.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа.

Він зустрівся з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі, яка прибула до Литви. Лідери країн обговорили перспективи європейської інтеграції, хід реалізації реформ і рекомендацій Європейської комісії, ситуацію з безпекою у регіоні.

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Президент Литви зазначив, що для того, щоб Грузії отримати статус країни-кандидата в ЄС, потрібно показати прогрес у проведенні реформ і реалізації рекомендацій Євросоюзу, особливо в таких питаннях, як політична деполяризація суспільства, судова реформа, деолігархізація і свобода ЗМІ.

Офіційна влада в Грузії повідомляє, що дотримується всіх введених санкцій країн Заходу проти РФ. Однак сама Грузія вводити обмеження проти Росії не планує.

Джерело: Alkas

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