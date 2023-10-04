Більшість республіканців підтримує продовження допомоги Україні попри відставку Маккарті – Кірбі

Більшість республіканців у Палаті представників США підтримує допомогу Україні навіть попри відставку спікера Кевіна Маккарті.

Про це під час брифінгу повідомив координатор Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

– Все керівництво Палати підтримує продовження допомоги Україні, і переважна більшість членів Палати з боку республіканців підтримує продовження допомоги Україні, – сказав він.

За його словами, є лише “невелика меншість активних членів, які чинять опір цьому, але вони не представляють свою партію і не представляють своє керівництво”.

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Посадовець зазначив, що за жодних обставин не можна допустити, щоб підтримка України з боку Америки була перервана.

– Час не грає нам на руку. Ми маємо достатньо фінансових повноважень, щоб задовольнити потреби України на полі бою ще деякий час, але нам потрібне рішення Конгресу, щоб не допустити перебоїв у підтримці, – вважає Кірбі.

Він також наголосив, що підтримка України зміцнює національну безпеку Сполучених Штатів.

3 жовтня Кевіна Маккарті усунули з посади спікера нижньої палати Конгресу США.

Джерело : White House

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