Іран застеріг Ізраїль від наземного наступу на сектор Гази – ЗМІ

Іран погрожує Ізраїлю втрутитися у його конфлікт з бойовиками угруповання ХАМАС, якщо ЦАХАЛ продовжить операцію в секторі Гази.

Відповідне звернення 14 жовтня Тегеран направив до Єрусалиму через ООН, в якому наголосив, що не хоче подальшої ескалації, але буде змушений втрутитися, якщо ізраїльська операція в Газі продовжиться, пише Axios з посиланням на два дипломатичних джерела, обізнані з ситуацією.

За їхніми даними, вчора у Бейруті зустрічалися глава МЗС Ірану та посланець ООН на Близькому Сході, і нібито перший висловив бажання допомогти у звільненні цивільних, яких утримує ХАМАС, проте зауважив, що Іран має свої червоні лінії, і буде змушений відповісти, якщо Ізраїль виконає свою обіцянку про наземний наступ в Газі.

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В офісі представника ООН факт такої зустрічі підтвердили і повідомили, що вони обговорили “дипломатичні зусилля, спрямовані на звільнення заручників, деескалацію і запобігання поширенню конфлікту на ширший регіон”. В адміністрації прем’єр-міністра Ізраїлю відмовився від коментарів.

Як зазначає видання, якщо Іран втрутиться прямо чи опосередковано, наприклад, через групу бойовиків у Сирії або підтримавши будь-яке рішення ліванської Хезболли приєднатися до бойових дій, боротьба між ХАМАС та Ізраїлем перетвориться на регіональну війну.

Днями у Білому домі заявили, що Іран довго підтримував терористичну організацію ХАМАС, тому певною мірою його можна вважати причетним до нападу на Ізраїль.

Джерело: Axios

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