У Лондоні пройшла майже стотисячна хода на підтримку Палестини

Тисячі людей приєдналися до акції протесту на підтримку Палестини в Лондоні, столиці Великої Британії, вимагаючи припинити ізраїльські бомбардування сектора Газа.

За оцінками поліції, у столиці зібралося близько 100 тис. демонстрантів. Окремі акції було організовано в інших британських містах, включно з Манчестером і Глазго, пише телеканал Sky News.

Молоді та літні протестувальники пройшли від набережної до Вестмінстерського мосту, розмахуючи прапорами Палестини і тримаючи в руках плакати з написами “Вільна Палестина”, “Припинити бомбардування Гази” і “Покінчити з ізраїльським апартеїдом”.

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– Від річки до моря Палестина буде вільна, – так звучала одна з кричалок у натовпі, незважаючи на суперечки навколо цього гасла.

Для одних це заклик до припинення ізраїльської окупації Західного берега річки Йордан. Для інших, включно з багатьма єврейськими групами, це антисемітське гасло – заклик до створення держави від річки Йордан до Середземного моря, яка зітре Ізраїль з лиця землі.

Міністр внутрішніх справ Великої Британії Сюелла Браверман заявила, що скандування є антисемітським, стверджуючи, що воно “в широкому розумінні” читається як заклик до знищення Ізраїлю.

Маршрут демонстрації проходить через міст Ватерлоо, Стренд, Вайтхолл і Парламентську вулицю.

Поліція посилила патрулювання

Напередодні сьогоднішнього заходу столична поліція заявила, що на ньому немає місця злочинам на ґрунті ненависті.

Вони повідомили, що по всьому місту чергуватимуть 2 тис. поліцейських, і додали, що в разі вживання демонстрантами слова “джихад” – слова, яке має безліч тлумачень, включно з боротьбою або зусиллями, а також священною війною, – очікують на втручання.

Минулими вихідними влада ухвалила рішення не заарештовувати чоловіка, якого зняли на камеру, коли він скандував слова “джихад” на акції протесту на підтримку Палестини, після того, як вивчили відеозапис і не змогли виявити складу злочину.

Влада також наклала окрему умову, що забороняє протестувальникам збиратися біля будівлі посольства Ізраїлю в Південному Кенсингтоні.

Тим часом поліція розшукує трьох жінок і одного чоловіка, які брали участь у пропалестинських акціях протесту в Лондоні, на трьох із яких були зображені параплани. Параплани використовувалися бойовиками ХАМАС під час раптового нападу на Ізраїль на початку цього місяця.

У результаті загинули сотні ізраїльтян, зокрема 260 осіб, які перебували на музичному фестивалі.

Тисячі палестинців було вбито внаслідок ударів Ізраїлю у відповідь.

Джерело : Sky News

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