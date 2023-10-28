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Світ
Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Лондоні пройшла майже стотисячна хода на підтримку Палестини

У Лондоні пройшла майже стотисячна хода на підтримку Палестини
Фото: Getty Images

Тисячі людей приєдналися до акції протесту на підтримку Палестини в Лондоні, столиці Великої Британії, вимагаючи припинити ізраїльські бомбардування сектора Газа.

За оцінками поліції, у столиці зібралося близько 100 тис. демонстрантів. Окремі акції було організовано в інших британських містах, включно з Манчестером і Глазго, пише телеканал Sky News.

Молоді та літні протестувальники пройшли від набережної до Вестмінстерського мосту, розмахуючи прапорами Палестини і тримаючи в руках плакати з написами “Вільна Палестина”, “Припинити бомбардування Гази” і “Покінчити з ізраїльським апартеїдом”.

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– Від річки до моря Палестина буде вільна, – так звучала одна з кричалок у натовпі, незважаючи на суперечки навколо цього гасла.

Для одних це заклик до припинення ізраїльської окупації Західного берега річки Йордан. Для інших, включно з багатьма єврейськими групами, це антисемітське гасло – заклик до створення держави від річки Йордан до Середземного моря, яка зітре Ізраїль з лиця землі.

Міністр внутрішніх справ Великої Британії Сюелла Браверман заявила, що скандування є антисемітським, стверджуючи, що воно “в широкому розумінні” читається як заклик до знищення Ізраїлю.

Маршрут демонстрації проходить через міст Ватерлоо, Стренд, Вайтхолл і Парламентську вулицю.

Поліція посилила патрулювання

Напередодні сьогоднішнього заходу столична поліція заявила, що на ньому немає місця злочинам на ґрунті ненависті.

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Вони повідомили, що по всьому місту чергуватимуть 2 тис. поліцейських, і додали, що в разі вживання демонстрантами слова “джихад” – слова, яке має безліч тлумачень, включно з боротьбою або зусиллями, а також священною війною, – очікують на втручання.

Хода на підтримку Палестини в Лондоні: на вулиці вийшли майже 100 тис. демонстрантів

Демонстрація на підтримку Палестини в Лондоні / Getty Images

Минулими вихідними влада ухвалила рішення не заарештовувати чоловіка, якого зняли на камеру, коли він скандував слова “джихад” на акції протесту на підтримку Палестини, після того, як вивчили відеозапис і не змогли виявити складу злочину.

Влада також наклала окрему умову, що забороняє протестувальникам збиратися біля будівлі посольства Ізраїлю в Південному Кенсингтоні.

Тим часом поліція розшукує трьох жінок і одного чоловіка, які брали участь у пропалестинських акціях протесту в Лондоні, на трьох із яких були зображені параплани. Параплани використовувалися бойовиками ХАМАС під час раптового нападу на Ізраїль на початку цього місяця.

У результаті загинули сотні ізраїльтян, зокрема 260 осіб, які перебували на музичному фестивалі.

Тисячі палестинців було вбито внаслідок ударів Ізраїлю у відповідь.

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ООН зала

Джерело: Sky News
Ізраїль, Велика Британія, Лондон, Палестина
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