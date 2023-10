Ізраїль назвав резолюцію ООН безглуздою і такою, що захищає нацистських терористів

Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан розкритикував ухвалену в п’ятницю резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, яка закликала до негайного гуманітарного перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС і зажадала забезпечити допомогу для обложеного сектору Гази.

Ерден заявив, що ООН більше не має жодної легітимності та значущості, і звинуватив тих, хто віддав свої голоси за, в тому, що вони вважають за краще підтримувати не Ізраїль.

Міністр закордонних справ Елі Коен у Twitter назвав резолюцію ганебною і заявив, що Ізраїль продовжить роботу зі знищення ХАМАС, так само як світ знищив нацистів та ІДІЛ.

We reject outright the UN General Assembly despicable call for a ceasefire.

Israel intends to eliminate Hamas just as the world dealt with the Nazis and ISIS.

— אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) October 27, 2023