Ізраїль назвав резолюцію ООН безглуздою і такою, що захищає нацистських терористів

Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан розкритикував ухвалену в п’ятницю резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, яка закликала до негайного гуманітарного перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС і зажадала забезпечити допомогу для обложеного сектору Гази.

Ерден заявив, що ООН більше не має жодної легітимності та значущості, і звинуватив тих, хто віддав свої голоси за, в тому, що вони вважають за краще підтримувати не Ізраїль.

— Ця безглузда резолюція має нахабство закликати до перемир’я. Мета перемир’я в цій резолюції полягає в тому, щоб Ізраїль перестав захищатися перед ХАМАСом, щоб ХАМАС міг підпалити нас, — заявив він на Генеральній Асамблеї після голосування.

Міністр закордонних справ Елі Коен у Twitter назвав резолюцію ганебною і заявив, що Ізраїль продовжить роботу зі знищення ХАМАС, так само як світ знищив нацистів та ІДІЛ.

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We reject outright the UN General Assembly despicable call for a ceasefire.

Israel intends to eliminate Hamas just as the world dealt with the Nazis and ISIS. — אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) October 27, 2023

Ізраїль виступає проти гуманітарної паузи або припинення вогню наразі, заявив офіційний представник МЗС Ізраїлю Ліор Хаят.

У зв’язку зі зростанням побоювань, що конфлікт може призвести до більш масштабної війни, Асамблея ООН підкреслила важливість запобігання подальшій дестабілізації та ескалації насильства в регіоні і закликала всі сторони проявляти максимальну стриманість, а всіх, хто має на них вплив, – працювати над досягненням цієї мети.

ГА ООН закликала Ізраїль скасувати свій наказ про переміщення цивільного населення Гази на південь анклаву. Нагадаємо, що Ізраїль наказав близько 1,1 мільйона людей в Газі – майже половині населення – переїхати на південь 12 жовтня.

Генеральна Асамблея ООН виступає проти примусового переміщення палестинського цивільного населення.

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