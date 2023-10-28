Ізраїль назвав резолюцію ООН безглуздою і такою, що захищає нацистських терористів
Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан розкритикував ухвалену в п’ятницю резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, яка закликала до негайного гуманітарного перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС і зажадала забезпечити допомогу для обложеного сектору Гази.
Ерден заявив, що ООН більше не має жодної легітимності та значущості, і звинуватив тих, хто віддав свої голоси за, в тому, що вони вважають за краще підтримувати не Ізраїль.
— Ця безглузда резолюція має нахабство закликати до перемир’я. Мета перемир’я в цій резолюції полягає в тому, щоб Ізраїль перестав захищатися перед ХАМАСом, щоб ХАМАС міг підпалити нас, — заявив він на Генеральній Асамблеї після голосування.
Міністр закордонних справ Елі Коен у Twitter назвав резолюцію ганебною і заявив, що Ізраїль продовжить роботу зі знищення ХАМАС, так само як світ знищив нацистів та ІДІЛ.
We reject outright the UN General Assembly despicable call for a ceasefire.
Israel intends to eliminate Hamas just as the world dealt with the Nazis and ISIS.
— אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) October 27, 2023
Ізраїль виступає проти гуманітарної паузи або припинення вогню наразі, заявив офіційний представник МЗС Ізраїлю Ліор Хаят.
У зв’язку зі зростанням побоювань, що конфлікт може призвести до більш масштабної війни, Асамблея ООН підкреслила важливість запобігання подальшій дестабілізації та ескалації насильства в регіоні і закликала всі сторони проявляти максимальну стриманість, а всіх, хто має на них вплив, – працювати над досягненням цієї мети.
ГА ООН закликала Ізраїль скасувати свій наказ про переміщення цивільного населення Гази на південь анклаву. Нагадаємо, що Ізраїль наказав близько 1,1 мільйона людей в Газі – майже половині населення – переїхати на південь 12 жовтня.
Генеральна Асамблея ООН виступає проти примусового переміщення палестинського цивільного населення.
Завантаження
Вони підірвалися на вибухівках, втратили ноги, однак після протезування та реабілітації повернулися до служби. На Харківщині розміновують мінні поля вибухотехніки Нацполіції Андрій Ільків і Валерій Онул. Земля повністю замінована, однак чоловіки не побоялися повернутися до служби в небезпечних умовах, попри те, що за повномасштабну війну четверо їхніх колег загинуло, а 19 – дістали поранення.Тетяна Доцяк