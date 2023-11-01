Де розташовані війська США на Близькому Сході: карта і кількість

В умовах ескалації війни між Ізраїлем і ХАМАСом Сполучені Штати ризикують стати залученими до масштабнішого конфлікту, в якому можуть опинитися деякі з понад 40 тис. американських військовослужбовців, дислокованих у регіоні.

Як зазначає Axios, це важливо ще й тому, що американські війська та військові підрядники в Іраку та Сирії зазнали більш ніж десятка нападів з боку підтримуваних Іраном воєнізованих угруповань після несподіваного нападу ХАМАСу на ізраїльських цивільних осіб і солдатів 7 жовтня.

Міністр оборони США Ллойд Остін попередив про “перспективу значної ескалації нападів на наші війська і наших людей по всьому регіону”.

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Ці напади, так само, як і масштабніша війна, можуть звести нанівець зусилля, яких докладали останніми роками, зі скорочення присутності США на Близькому Сході в межах стратегічного розвороту в бік Тихого океану.

Окрім військовослужбовців США в постійних пунктах дислокації, є й американські війська, що перебувають у русі. Раніше Пентагон направив або підготував до розгортання тисячі військовослужбовців.

Серед них дві авіаносні групи, чисельністю близько 7,5 тис. осіб кожна, і два десантні кораблі ВМС США, на яких перебувають тисячі морських піхотинців.

Інший корабель, USS Carney, перехопив над Червоним морем три ракети, які “потенційно” були націлені на цілі в Ізраїлі.

Ллойд Остін також привів у стан підвищеної готовності близько 2 тис. осіб.

Очікується, що війська, які спрямовують у регіон, не виконуватимуть бойових функцій, хоча Білий дім обговорював можливість застосування військової сили, якщо Хезболла, яка базується в Лівані, відкриє новий фронт війни.

Війська США в Іраку та Сирії

За даними Пентагону, з 17 жовтня американські військовослужбовці, які перебувають на військовій базі в Сирії, зазнали щонайменше трьох ракетних і безпілотних атак, а ракетні й безпілотні обстріли американських військовослужбовців, що перебувають в Іраку, здійснили щонайменше 10 разів.

Ніхто з американських військовослужбовців не загинув, але щонайменше 21 людина зазнала незначних поранень.

Близько 900 військовослужбовців перебувають у Сирії для проведення контртерористичних операцій проти ІДІЛ.

Приблизно 100 з них надають підтримку Вільній сирійській армії – коаліції опозиційних ополченців у тривалій громадянській війні в Сирії.

Міністерство оборони США не розкриває точної кількості військовослужбовців, які перебувають в Іраку, проте 2021 року воно заявило, що чисельність особового складу скоротилася до 2500 осіб.

У липні 2021 р. американські та іракські офіційні особи домовилися про переведення американської військової присутності в країні на суто небойові консультативні функції, що ознаменувало офіційне завершення бойової місії США в цій країні.

Наразі військовослужбовці навчають і консультують іракські Збройні сили, а також надають розвідувальну інформацію для боротьби з ІДІЛ.

Війська США в Ізраїлі та Йорданії

На сьогодні невідомо, скільки американських військовослужбовців дислоковано в Ізраїлі, проте США утримують у цій країні щонайменше одну військову базу.

Передбачається, що на цій базі, під кодовою назвою Об’єкт 512, розміщена система радіолокаційного спостереження, здатна виявляти і відстежувати загрози балістичних ракет, спрямовані проти США.

Щодо Йорданії, то попри те, що присутність американських військових є чутливим внутрішнім питанням у йорданській політиці, станом на червень 2023 року там перебувало близько 2,9 тис. військовослужбовців на прохання йорданського уряду.

Вони були розміщені там для підтримки операцій Йорданії проти ІДІЛ, зміцнення її безпеки та регіональної стабільності.

Йорданські авіабази, зокрема, відіграють важливу роль у розвідувальних місіях США в Сирії та Іраку.

Катар приймає американські війська і лідерів ХАМАСу

Катар, який є великим союзником США, не входячи до НАТО, відіграє найважливішу роль у військовій стратегії США в регіоні.

Щонайменше 8 тис. американських військовослужбовців розміщені на великій авіабазі Аль-Удейд на південний захід від Дохи, де розташований регіональний штаб Центрального командування США.

Ця авіабаза є найбільшим військовим об’єктом США на Близькому Сході, хоча на ній також розміщені ВПС Катару і ВПС інших країн, зокрема Великої Британії.

З іншого боку, Катар уже понад 10 років дозволяє діяти в Досі політичному офісу ХАМАС. У ньому працюють кілька високопоставлених чиновників ХАМАСу, включно з верховним лідером організації Ісмаїлом Ханією.

Катар зазнає різкої критики за розміщення офісу, однак він стверджує, що це дає йому змогу виступати посередником у відносинах між ХАМАС і Заходом та може сприяти встановленню миру між Ізраїлем і Палестиною.

Однак американські офіційні особи нещодавно заявили, що Катар може переглянути свою присутність у країні після звільнення понад 200 заручників, захоплених палестинськими бойовиками, про що писала газета Washington Post.

Основні вузлові аеропорти в Перській затоці та Туреччині

Станом на 2022 р. у Бахрейні перебувало понад 9 тис. американських військовослужбовців, які служили на військово-морській базі NSA Bahrain, що є штаб-квартирою Центрального командування ВМС США і П’ятого флоту США.

Це єдина постійна берегова військово-морська база США на Близькому Сході, а бахрейнський порт Халіфа бін Салман – один із небагатьох об’єктів у Перській затоці, здатних приймати американські авіаносці та амфібійні кораблі.

Бахрейн також набув статусу великого союзника, який не входить до НАТО, що дає йому змогу закуповувати деякі види озброєнь і проводити оборонні дослідження спільно зі США.

Крім того, тисячі американських військовослужбовців розміщені в Кувейті з 1991 року, коли багатонаціональна коаліція на чолі зі США вигнала іракські війська з країни в рамках першої війни в Перській затоці.

Під час війни в Іраку Кувейт також слугував великою базою матеріально-технічного постачання для американських і коаліційних військ.

2021 року в Кувейті перебували 13,5 тис. американських військовослужбовців і тисячі одиниць техніки, переважно в таборі Арифджан і на авіабазі Алі-ес-Салем.

У країні, яка не є великим союзником НАТО, також розміщені тисячі військовослужбовців Німеччини, Японії та Південної Кореї.

У Саудівській Аравії станом на грудень 2022 р. перебувало понад 2,7 тис. американських військовослужбовців, які займалися навчанням, консультуванням і наданням допомоги збройним силам цієї країни, а також захистом інтересів США в регіоні від Ірану і його прихильників.

За даними Білого дому, військовослужбовці обслуговують системи протиповітряної та протиракетної оборони і підтримують роботу військової авіації.

У 2021 р. адміністрація президента США Джо Байдена припинила підтримку Саудівською Аравією наступальних операцій проти повстанців-хуті, що базуються в Ємені та підтримуються Іраном, хоча США, як і раніше, надають оборонну підтримку.

Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) протягом багатьох років є одним із ключових союзників США на Близькому Сході, де розміщено до 3,5 тис. американських військовослужбовців.

Здебільшого вони базуються на авіабазі Аль-Дафра, де розташований Центр повітряної війни в Перській затоці – регіональний навчальний центр протиповітряної та протиракетної оборони, який спільно експлуатується ОАЕ і США.

Порти країни також мають найважливіше значення для ВМС США, оскільки в них у сукупності базується більше кораблів, ніж у будь-якому іншому порту за межами США.

В Омані дислоковано кілька сотень військовослужбовців, в основному зі складу ВПС США.

Країна дозволяє американським ВПС здійснювати тисячі прольотів і сотні посадок на рік, а американські судна можуть здійснювати 80 заходів у порт щорічно. У 2019 році доступ до порту було розширено.

На початку цього року США перекинули в район Оману додатковий есмінець і винищувачі у відповідь на захоплення іранськими ВМС торговельних суден в Ормузькій протоці та Оманській затоці.

У Туреччині, яка є членом НАТО, США розмістили понад 1 тис. військовослужбовців, переважно на авіабазі в районі міста Адана і на авіастанції в районі Ізміра.

Джерело : Axios

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