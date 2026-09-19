Ворожий FPV-дрон атакував автівку на Сумщині, четверо загиблих
У суботу, 19 вересня, росіяни здійснили атаку на FPV-дроном по автомобілю у Шосткинському районі Сумської області. Унаслідок атаки загинуло четверо людей.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.
Атака на Сумщину 19 вересня: які наслідки
– У Шосткинському районі внаслідок удару FPV-дрона по автомобілю загинули четверо людей. Серед загиблих – подружжя: чоловік 58 років та жінка 56 років, – йдеться у повідомленні.
Також загинули 45-річний чоловік та 76-річна жінка.
Нагадаємо, 13 вересня сталася атака на авто РЕМ у Сумській області, коли бригада саме прямувала на ремонт пошкодженої електромережі в Конотопському районі.
Ворог поцілив по автівці енергетиків. Унаслідок удару 53-річний водій-енергетик загинув.
Ще один працівник, 50-річний електромонтер, дістав поранення. Чоловік був госпіталізований до лікарні.