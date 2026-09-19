У суботу, 19 вересня, росіяни здійснили атаку на FPV-дроном по автомобілю у Шосткинському районі Сумської області. Унаслідок атаки загинуло четверо людей.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Атака на Сумщину 19 вересня: які наслідки

– У Шосткинському районі внаслідок удару FPV-дрона по автомобілю загинули четверо людей. Серед загиблих – подружжя: чоловік 58 років та жінка 56 років, – йдеться у повідомленні.

Також загинули 45-річний чоловік та 76-річна жінка.

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Нагадаємо, 13 вересня сталася атака на авто РЕМ у Сумській області, коли бригада саме прямувала на ремонт пошкодженої електромережі в Конотопському районі.

Ворог поцілив по автівці енергетиків. Унаслідок удару 53-річний водій-енергетик загинув.

Ще один працівник, 50-річний електромонтер, дістав поранення. Чоловік був госпіталізований до лікарні.

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