Спікер Палати представників Джонсон підтримує допомогу Україні, але окремо від Ізраїлю — Politico
Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив республіканцям у Сенаті, що він підтримує допомогу Україні, хоча і виступає проти її поєднання з грошима для Ізраїлю.
Про це повідомляє Politico.
Так, Джонсон чітко дав зрозуміти, що він підтримує виділення грошей на оборону України, попри можливі відмінності за розміром або обсягом з тим, чого хоче президент США Джо Байден.
Джонсон також сказав сенаторам, що посилення безпеки кордонів і фінансування України “нерозривно пов’язані”. Спікер розглядає фінансування Ізраїлю як одне питання, а питання щодо кордону та України – як абсолютно окреме.
Сенатор Роджер Маршалл сказав, що якщо Джонсон спробує об’єднати ці допомоги, “його фракція збунтується, і це, ймовірно, буде кінцем його спікерства”.
– Він говорив знову і знову: “Слухайте, для мене це просто цифри. Я не можу робити їх разом”, – сказав сенатор Джош Гоулі про позицію Джонсона.
Раніше у Bloomberg із посиланням на Білий дім повідомляли, що президент США Джо Байден накладе вето на законопроєкт про надання пакету допомоги лише Ізраїлю, без коштів для України.
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