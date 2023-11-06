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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Перехоплення ракети у космосі: як Ізраїль виграв “перший бій поза атмосферою Землі”

Перехоплення ракети у космосі: як Ізраїль виграв “перший бій поза атмосферою Землі”
Фото: Getty Images

Ізраїлю вдалося збити балістичну ракету поза атмосферою Землі, що стало “першим боєм у космосі”. Ймовірно, зброю знищено системою ППО Arrow 2.

The Telegraph пише, що запуск балістичної ракети було здійснено підтримуваними Іраном хуситами з Ємену. Вона пролетіла майже 1000 миль (понад 1600 км) над Аравійським півостровом на шляху до ізраїльського портового міста Ейлат.

Міністерство оборони Ізраїлю опублікувало відео, на якому показано момент перехоплення, де циліндрична балістична ракета, що наближається, ледь помітна до того, як лунає вибух.

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У заяві ЦАХАЛу сказано, що системи ВПС відстежили траєкторію ракети та перехопили її “у найбільш відповідний оперативний час”.

На фотографіях із Ейлата можна побачити відбитки диму від перехоплювача Arrow, а жителі міста казали, що чули потужний вибух із землі.

У свою чергу, єменські хусити оприлюднили кадри, де нібито відображено запуск ракети, якою одночасно з дронами та іншою зброєю далекого радіусу дії намагалися уразити ізраїльські міста, зазначається у статті.

У той момент, коли система захисту Arrow перехопила балістичну ракету, випущену повстанцями-хуситами

Зазначається, що ракета, яку збив Ізраїль, це Qader, вдосконалена версія іранської розробки Shahab 3. Вона має довжину понад 50 футів (понад 15,2 м) і несе осколково-фугасну боєголовку. Радіус її дії дозволяє хуситам атакувати всю територію Ізраїлю.

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Ізраїльська система Arrow була спроєктована, щоб відбивати саме такі загрози. Тоді як інші системи ППО спочатку призначалися для знищення літаків і повинні були пройти адаптацію для збивання балістичних ракет великої дальності на набагато більших висотах і швидкостях, Arrow була першою, яка була розроблена саме з цією метою.

– Успішне перехоплення – це набагато більше, ніж захист жителів Ейлата та завдавання удару по хвалькуватості хуситів. Насамперед, це доводить Ірану, який стояв за запуском і постачанням ракети, що Ізраїль має здатність діяти проти його ракетної програми, і це має набагато ширші наслідки для регіонального конфлікту, – передає слова ізраїльського чиновника в галузі оборони Telegraph.

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Перехоплення ракети у космосі: як Ізраїль виграв “перший бій поза атмосферою Землі”

Джерело: The Telegraph
Ізраїль, Ракета
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