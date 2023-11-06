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Перехват ракеты в космосе: как Израиль выиграл “первый бой вне атмосферы Земли”

Перехват ракеты в космосе: как Израиль выиграл “первый бой вне атмосферы Земли”
Фото: Getty Images

Израилю удалось сбить баллистическую ракету вне атмосферы Земли, что стало “первым боем в космосе”. Скорее всего, оружие было уничтожено системой ПВО Arrow 2.

The Telegraph пишет, что запуск баллистической ракеты был осуществлен поддерживаемыми Ираном хуситами из Йемена. Она пролетела почти 1000 миль (более 1600 км) над Аравийским полуостровом на пути к израильскому портовому городу Эйлат.

Министерство обороны Израиля опубликовало видео, на котором показан момент перехвата, где приближающаяся цилиндрическая баллистическая ракета едва заметна до того, как раздается взрыв.

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В заявлении ЦАХАЛа сказано, что системы ВВС отследили траекторию ракеты и перехватили ее “в наиболее подходящее оперативное время”.

На фотографиях из Эйлата можно увидеть следы дыма от перехватчика Arrow, а жители города говорили, что слышали мощный взрыв с земли.

В свою очередь, йеменские хуситы обнародовали кадры, где якобы запечатлен запуск ракеты, которой одновременно с дронами и другим оружием дальнего радиуса действия пытались поразить израильские города, отмечается в статье.

У той момент, коли система захисту Arrow перехопила балістичну ракету, випущену повстанцями-хуситами

Отмечается, что ракета, которую сбил Израиль, это Qader, усовершенствованная версия иранской разработки Shahab 3. Она имеет длину более 50 футов (более 15,2 м) и несет осколочно-фугасную боеголовку. Радиус ее действия позволяет хуситам атаковать всю территорию Израиля.

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Израильская система Arrow была спроектирована, чтобы отражать именно такие угрозы. В то время как другие системы ПВО изначально предназначались для уничтожения самолетов и должны были пройти адаптацию для сбивания баллистических ракет большой дальности на гораздо больших высотах и скоростях, Arrow была первой, которая была разработана именно с этой целью.

— Успешный перехват — это гораздо больше, чем защита жителей Эйлата и нанесение удара по хвастовству хуситов. Прежде всего, это доказывает Ирану, который стоял за запуском и поставкой ракеты, что Израиль имеет способность действовать против его ракетной программы, и это имеет гораздо более широкие последствия для регионального конфликта, — передает слова израильского чиновника в области обороны Telegraph.

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Перехват ракеты в космосе: как Израиль выиграл “первый бой вне атмосферы Земли”

Источник: The Telegraph
Израиль, Ракета
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