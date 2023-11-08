Україна може вступити до ЄС тільки після ексгумації жертв Волинської трагедії – Яблонський

Заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський заявив, що Україна може вступити до Європейського Союзу тільки після ексгумації жертв Волинської трагедії.

Про це він сказав польській радіостанції ZET.

Політик розповів, що процес ексгумації уже розпочався на першій ділянці в селі Пужники на Тернопільщині.

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За словами Яблонського, влада Польщі продовжить працювати над швидкою видачею дозволу на ексгумацію.

– На нашу думку, без розв’язання цього питання, і багато українців це також вже усвідомлюють, Україні немає чого мріяти про вступ до Євросоюзу, – сказав заступник міністра.

Яблонський також наголосив, що без розв’язання питання ексгумації неможливо будувати довгострокове примирення з Україною, тож влада Польщі відзначатиме цей факт.

Волинська трагедія

11 липня 1943 року на Волині відбулася “кривава неділя” – кульмінаційний момент Волинської трагедії, яку польські депутати вважають геноцидом.

Того дня українські підрозділи ОУН та УПА, часто підтримувані українським цивільним населенням, напали на 99 сіл колишнього Волинського воєводства, населених поляками, і вбили значну частину їхнього населення, йдеться у повідомленні.

Також у резолюції йдеться, що з 2016 року 11 липня відзначається як Національний день пам’яті жертв геноциду, під час якого “було вбито понад 100 тис. поляків, часто – у дуже жорстокий спосіб”.

Фото: МЗС Польщі

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