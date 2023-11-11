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Світ
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Байден і Сі Цзіньпін зустрінуться у США 15 листопада – Білий дім

байден сі Цзіньпін
Фото: Getty Images

У Сполучених Штатах підтвердили зустріч американського президента Джо Байдена з лідером Китаю Сі Цзіньпіном уже цього місяця.

Відповідне повідомлення розміщено на сайті Білого дому.

– 15 листопада президент Байден зустрінеться з головою Китайської Народної Республіки (КНР) Сі Цзіньпіном. Лідери обговорять питання двосторонніх відносин між США та КНР, незмінну важливість підтримання відкритих ліній зв’язку, а також низку регіональних і глобальних проблем, – ідеться в повідомленні.

Крім того, наголошується, що за підсумками останньої зустрічі, що відбулася в листопаді 2022 р. на острові Балі, що в Індонезії, лідери також обговорять, як США та КНР можуть і надалі відповідально управляти конкуренцією та співпрацювати там, де інтереси Америки та Китаю збігаються, зокрема, у розв’язанні транснаціональних проблем, що зачіпають міжнародне співтовариство.

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Що передувало

Раніше в пресі з’являлися повідомлення, що американський президент і глава КНР планують провести особисту зустріч.

Очікується, що це станеться під час форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який відбувається в Сан-Франциско 11-17 листопада.

З боку Китаю також лунали повідомлення, що офіційний Пекін готовий до перемовин із Вашингтоном щодо співпраці заради миру людства.

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Білий дім, Джо Байден, Китай, Сі Цзіньпін, США
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