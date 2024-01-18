Бездіяльність загрожує нацбезпеці: Байден закликав лідерів Конгресу ухвалити допомогу Україні

У середу, 17 січня, президент США Джо Байден обговорив із членами Конгресу необхідність продовжувати надавати фінансову та військову допомогу Україні. Він закликав конгресменів якнайшвидше ухвалити законопроєкт про нацбезпеку.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Зазначено, що президент зустрівся з керівництвом Конгресу, головами та провідними членами комітетів з питань розвідки, збройних сил та асигнувань Палати представників та Сенату, а також комітетів у закордонних справах Сенату та у закордонних справах Палати представників.

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Під час зустрічі очільник Білого дому наголосив на важливості того, щоб Конгрес забезпечив Україну необхідними ресурсами, зокрема засобами протиповітряної оборони та артилерії.

– Подальша бездіяльність Конгресу ставить під загрозу національну безпеку Сполучених Штатів, НАТО та решти вільного світу. Президент закликав Конгрес швидко надати додаткове фінансування на підтримку України та надіслати потужний сигнал про рішучість США, – йдеться у заяві.

Байден відзначив важливість вирішення проблеми нелегальної міграції на кордоні. Він висловив свою відданість досягненню двопартійної угоди щодо прикордонної політики та необхідності додаткових ресурсів на кордоні.

Президент закликав Конгрес якнайшвидше ухвалити його закон про національну безпеку.

Що говорять члени Конгресу за підсумками зустрічі

Після зустрічі спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що республіканці далі наполягають на змінах, які мають відбутися на кордонах, перш ніж вони будуть готові обговорювати Україну.

– Ми розуміємо, що є занепокоєння щодо безпеки та суверенітету України, але американський народ має те саме занепокоєння щодо нашого внутрішнього суверенітету та нашої безпеки, – сказав Джонсон журналістам, пише Голос Америки.

Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер додав, що “за столом було багато згоди”, що потрібно допомогти Україні. Водночас була згода, що потрібно вирішувати й питання кордонів.

За його очікуваннями, Конгрес може досягти згоди до кінця цього тижня, і “невдовзі після цього” проголосувати за пакети додаткової допомоги.

Лише за кілька годин до зустрічі з Байденом республіканці в Конгресі заявили, що не підуть на домовленість щодо кордонів для того, щоб розблокувати додаткове бюджетне фінансування з допомогою Україні.

Так, сенатор Ліндсі Грем вдень провів пресконференцію, на якій заявив, що грошей для України не буде, доки адміністрація не вирішить проблему кордону.

Натомість демократи і деякі республіканці були сповнені оптимізму. Так, Чак Шумер та лідер меншості в Палаті представників Мітч Макконнелл запевняли журналістів, що, ймовірно, угода скоро буде досягнута.

Нагадаємо, республіканці в Палаті представників Конгресу США з вересня 2023 року не можуть домовитися з демократами щодо продовження підтримки України.

У грудні серед вимог республіканців з’явилася умова, що схвалення фінансової допомоги для України на суму понад $60 млрд від США має йти в одному законопроєкті разом зі змінами в міграційній політиці США та посиленням кордону на півдні країни.

Фото: White House

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