У 2024 році між Байденом і Сі Цзіньпіном буде більше контактів – Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що у 2024 році Вашингтон та Пекін посилять взаємодію на найвищому рівні.

Про це він сказав на економічному форумі у Давосі.

За словами Блінкена, відносини з Китаєм є одними з найскладніших і найвідповідальніших. Зараз Сполучені Штати підходять до цього з позиції більшої сили завдяки збільшенню інвестицій усередині країни та активізації альянсів і партнерств за кордоном.

Зараз дивляться

Держсекретар наголосив на важливості стабілізувати відносини, щоб конкуренція між країнами не переросла в конфлікт.

Як зазначає агентство Bloomberg, посилення контактів між президентом США Джо Байденом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном може свідчити про подальше розморожування відносин.

– Ніщо не замінить взаємодію між лідерами, особливо коли ви маєте справу з Китаєм. І я уявляю, я знаю – ви побачите більше цього, – додав Блінкен.

Він також нагадав, що під час зустрічі Байдена та Сі у листопаді 2023 року лідери домовились відновити військову комунікацію і співпрацювати в боротьбі з наркотиками.

Джерело : Bloomberg

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