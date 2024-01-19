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Катерина Білоброва, редакторка стрічки

На кордоні з РФ та Білоруссю: країни Балтії створюють спільну зону оборони

Латвія прийняла рішення закрити один з двох прикордонних переходів
Фото: Depositphotos

18-19 січня в Ризі відбулося засідання міністрів оборони Латвії, Литви та Естонії, на якому було ухвалено рішення про створення спільної балтійської зони безпеки на східному кордоні з Росією та Білоруссю.

Вона являтиме собою різні оборонні конструкції, націлені на стримування агресії, а якщо буде потрібно, то й захист від збройного вторгнення сусідів.

Про це повідомили на сайті Міноборони Естонії.

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В угоді, підписаній Ханно Певкуром, Андрісом Спрудсом та Арвідасом Анушаускасом, зазначено, що споруди розміщуватимуться “з урахуванням результатів аналізу противника та оточення, а також бойового плану підрозділів сил оборони” країни.

— Концепція оборонних споруд ґрунтується на рішенні Мадридського саміту НАТО про те, що союзники мають бути захищені з першого метра їхньої території та затверджені нові плани регіональної оборони, – зазначено у документі.

Нагадаємо, ще влітку минулого року Польща, Литва та Латвія розглядали можливість закриття своїх кордонів із Білоруссю у разі виникнення провокацій терористами Вагнера.

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Білорусь-Росія, держкордон, Естонія, Латвія, Литва
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