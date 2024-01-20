Може подвоїти допомогу: Борис Джонсон не вірить, що Трамп кине українців

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що Дональд Трамп продовжить надавати підтримку Україні, якщо знову стане президентом США.

Про це Борис Джонсон написав у колонці для Daily Mail.

За його словами, війна в Україні – це першорядна боротьба нашого часу і союзники все ще не роблять достатньо, щоб допомогти героїчній нації українців.

Зараз дивляться

За останні два роки українці поклали свої життя не тільки в ім’я своєї власної свободи, а й принципів свободи та демократії в усьому світі, зазначає Джонсон.

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії вирішив розібратися, як американські президенти взагалі реагували на війну в Україні всі 10 років.

– Спершу запитайте себе: хто з американських президентів першим став на захист України після вторгнення Путіна у 2014 році? Чи був це великий ліберальний інтернаціоналіст Барак Обама? Ні, не він. Він не зробив нічого, щоб витіснити Путіна з України, ні з Криму, ні з Донбасу. Не зробили цього ні французи, ні німці, ні, відверто кажучи, тодішній уряд Великої Британії, який вирішив – містичним чином – умити руки та довірити долю українців морально збанкрутілому “нормандському формату”, – заявив Борис Джонсон.

За його словами, саме Дональд Трамп надав українцям комплекси Javelin, які разом з британськими NLAW допомагали у битві за Київ. Джонсон вважає, що саме завдяки цьому сміливому рішенню Трампа, принаймні частково, українці змогли змусити путінські війська тікати.

– Тому, що б зараз не говорили про президента Трампа, я не можу повірити, що він захоче увійти в історію як президент, який покинув країну, якій він вже суттєво допоміг стати вільною, – наголосив Борис Джонсон.

Він зауважив, що коли Трамп стане президентом, то вимагатиме, щоб європейці платили більше за власну оборону – але це давня політика США та навіть Великої Британії.

– Я просто не можу повірити, що Трамп кине українців. Навпаки, зрозумівши, що з Путіним не можна домовитися, є велика ймовірність того, що він подвоїть зусилля та завершить розпочате – дасть їм те, що потрібно для перемоги, – наголосив ексочільник уряду Британії.

Якщо це так, то є всі шанси, що за Трампа Захід стане сильнішим, а світ – стабільнішим, говорить Джонсон.

А ще прем’єр Британії згадав, як за Трампа ліквідували Касема Сулеймані, голову іранського Корпусу вартових ісламської революції. А зараз Росія обстрілює Україну іранськими ракетами та дронами.

Або можна згадати Сирію, де Башар Асад – ще один поплічник Ірану – труїв власний народ у 2013 році хімічною зброєю. А США за часів Барака Обами нічого не робила, говорить Борис Джонсон.

– І що зробив Трамп, коли Асад зробив це знову і застосував отруйний газ проти власного народу у 2018 році? За підтримки Великої Британії Трамп завдав йому такого сильного удару та знищив стільки його літаків, що Асад більше ніколи не застосовував хімічну зброю, – заявив Джонсон.

45-й президент США Дональд Трамп після перемоги на кокусах в штаті Айова заявив, що швидко розв’яже проблему війни в Україні, оскільки, за його словами, чудово ладнає з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Джерело : Daily Mail

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.