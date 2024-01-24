Канада надає катери Zodiac Hurricane Technologies у новому пакеті для України

Під час 18-го засідання Рамштайн 23 січня Канада оголосила про новий військовий пакет для України, куди увійдуть багатоцільові катери Zodiac Hurricane Technologies на суму 20 млн канадських доларів (близько $15 млн).

Це багатомоторні надувні човни з жорстким корпусом для різних морських операцій, включаючи пошуково-рятувальні операції, транспортування військ та вантажів, спостереження та розвідку.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони Канади.

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— Цей пакет включає надання навчання українських операторів за комерційними контрактами, а також надання причепів і запасних частин, — зазначив канадський міністр оборони Білл Блер.

Очікується, що постачання цих човнів із навчанням буде завершено до кінця весни 2024 року.

Нагадаємо, голова Пентагону Ллойд Остін під час виступу на Рамштайні-18 закликав союзників забезпечити українців великою кількістю систем ППО.

Фото: ZodiacMilPro

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