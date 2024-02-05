У розвідці Британії оцінили можливості РФ фінансувати війну в Україні у 2024 році

У 2024 році уряду РФ, цілком імовірно, доведеться скоротити відрахування до Фонду національного добробуту, який все частіше використовується для фінансування вторгнення Росії до України.

Про це 5 лютого повідомили в розвідці Міноборони Великої Британії.

Що відомо про економічну ситуацію в РФ та фінансування війни проти України

У 2024 році російський уряд має амбітні плани збільшити витрати на 26%.

Зараз дивляться

Це ґрунтується на оптимістичних очікуваннях зростання доходів на 22%.

Зокрема, у Росії прогнозують, що лише доходи від нафти та газу зростуть майже на 25%.

Натомість у розвідці британського оборонного відомства вважають, що російському уряду для фінансування своїх запланованих витрат, цілком імовірно, доведеться скоротити відрахування до Фонду національного добробуту, а також збільшити внутрішні податки та борг.

Крім того, британські розвідники наголошують: підтримання інфляційного тиску або стримування майбутнього економічного зростання майже напевно матиме негативний вплив на економіку в середньостроковій та довгостроковій перспективі.

Тож, підсумовують у розвідці Міноборони Великої Британії, наразі є малоймовірним той факт, що РФ вдасться отримати доходи, заплановані в бюджеті на 2024 рік.

– Цілком імовірно, що уряду доведеться розглянути інші політичні заходи для фінансування запланованих видатків, – вважають у розвідці Міноборони Великої Британії.

Що відомо про Фонд національного добробуту РФ

Фонд національного добробуту РФ нібито призначений для довгострокового економічного добробуту російського народу.

Однак все частіше з цього фонду фінансують ведення війни проти України.

До слова, за даними британської розвідки, активи фонду у 2023 році впали на 10%.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 712-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Ministry of Defence

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.