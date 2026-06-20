Уночі проти 20 червня Сили оборони України завдали ударів по низці військових об’єктів російських окупаційних військ, зокрема по мосту через Генічеську протоку, зенітному комплексу Панцир-С та пунктах управління безпілотниками.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ураження мосту в Генічеську та комплексу Панцир-С 20 червня: що відомо

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що вночі проти 20 червня українські підрозділи уразили автомобільний міст через Генічеську протоку в районі тимчасово окупованого Генічеська на Херсонщині.

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— Зазначений об’єкт використовується противником для забезпечення військової логістики між тимчасово окупованим Кримом та угрупованнями російських військ на південному напрямку, — йдеться у повідомленні.

Крім того, в Запорізькій області було уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С, розташований у районі населеного пункту Долинське.

Також напередодні українські сили завдали ударів по пунктах управління безпілотними літальними апаратами ворога в районах Соледара на Донеччині, Грозового на Запоріжжі та Теребрено в Бєлгородській області РФ.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони продовжують системно знижувати можливості російської армії щодо ведення бойових дій проти України.

Нагадаємо, 18 червня та в ніч проти 19 червня українські військові завдали ударів по залізничних мостах у Криму, місцях зосередження російських військ у районі Сєвєродонецька, складу паливно-мастильних матеріалів у Маріуполі та низці інших цілей.

Зокрема, були атаковані залізничні мости в районах Роздольного та Владиславівки в тимчасово окупованому Криму, які РФ використовувала для військових перевезень і забезпечення постачання окупаційної армії.

Крім того, Генштаб підвердив ураження комплексної установки переробки нафти, трьох резервуарів РВС-10000 та один резервуар РВС-30000 на території Московського НПЗ.

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