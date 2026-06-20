Сили оборони уразили міст у Генічеську, комплекс Панцир-С та пункти управління БпЛА
Уночі проти 20 червня Сили оборони України завдали ударів по низці військових об’єктів російських окупаційних військ, зокрема по мосту через Генічеську протоку, зенітному комплексу Панцир-С та пунктах управління безпілотниками.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Ураження мосту в Генічеську та комплексу Панцир-С 20 червня: що відомо
У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що вночі проти 20 червня українські підрозділи уразили автомобільний міст через Генічеську протоку в районі тимчасово окупованого Генічеська на Херсонщині.
— Зазначений об’єкт використовується противником для забезпечення військової логістики між тимчасово окупованим Кримом та угрупованнями російських військ на південному напрямку, — йдеться у повідомленні.
Крім того, в Запорізькій області було уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С, розташований у районі населеного пункту Долинське.
Також напередодні українські сили завдали ударів по пунктах управління безпілотними літальними апаратами ворога в районах Соледара на Донеччині, Грозового на Запоріжжі та Теребрено в Бєлгородській області РФ.
У Генштабі наголосили, що Сили оборони продовжують системно знижувати можливості російської армії щодо ведення бойових дій проти України.
Нагадаємо, 18 червня та в ніч проти 19 червня українські військові завдали ударів по залізничних мостах у Криму, місцях зосередження російських військ у районі Сєвєродонецька, складу паливно-мастильних матеріалів у Маріуполі та низці інших цілей.
Зокрема, були атаковані залізничні мости в районах Роздольного та Владиславівки в тимчасово окупованому Криму, які РФ використовувала для військових перевезень і забезпечення постачання окупаційної армії.
Крім того, Генштаб підвердив ураження комплексної установки переробки нафти, трьох резервуарів РВС-10000 та один резервуар РВС-30000 на території Московського НПЗ.