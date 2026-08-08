8 серпня в календарі поєдналися державне та церковне свята. Україна вперше відзначає День військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ, а православні віряни вшановують святого Еміліана ісповідника.

Які традиції, прикмети та заборони пов’язані з цією датою, читайте в матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято — 8 серпня 2026 року

Православні віряни 8 серпня згадують святого сповідника Еміліяна. Він був єпископом міста Кизика у першій половині XI століття за правління візантійського імператора Лева V Вірменина, який видав едикт, що забороняв вшановування святих образів.

Зараз дивляться

Еміліян сміливо захищав іконошанування, заявляючи, що це питання може обговорюватися лише в Церкві духовними особами, а не в царському палаці. У 815 році святого Еміліана заслали в ув’язнення за православну віру, де згодом він і помер.

Який сьогодні, 8 серпня 2026 року, день в Україні

В Україні 8 серпня — День військ зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України.

Цей день встановлено указом президента №713/2026 від 6 серпня для вшанування “мужності та героїзму військових військової зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України, визначені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України”, а також відповідно до “плану розвитку військових традицій”.

З цим указом президента попередній документ — №154/2000 Про День військ зв’язку — втратив свою чинність.

До слова, дата для встановлення Дня військ зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил Українибула вибрана невипадково. Саме 8 серпня 1920 року в Києві на базі колишнього Костянтинівського юнкерського військового училища розпочалася підготовка військових зв’язківців.

Хто святкує день ангела 8 серпня 2026 року

З іменинами сьогодні варто привітати власників таких імен: Герман, Григорій, Омелян, Йосип, Леонід, Мирон, Мойсей, Микола, Федір.

Побажайте їм міцного здоров’я, достатку, гармонії в душі та побільше яскравих емоцій в житті.

Що не можна робити 8 серпня 2025 року

Цього дня під забороною сварки, лихослів’я, плітки, заздрощі, лінощі, байдужість і жорстокість. Народні прикмети не радять сьогодні брати до рук дуже гострі ножі, сокиру, косу, молоток – є ризик поранитися.

Не варто скаржитися на долю – все хороше піде з життя. До 15 серпня триває Успенський піст, тож сьогодні не можна їсти продукти тваринного походження.

Що можна робити сьогодні

Цього дня заведено ходити до лісу по ягоди і гриби. Також в дім обов’язково запрошували гостей. Існувало повір’я, чим більше людей збереться в будинку, тим більше буде в ньому щастя.

Згідно з місячним календарем, 8 серпня підходить для самоаналізу, очищення простору, відпочинку та збереження енергії. Сьогодні краще не розпочинати нові справи, не йти на ризик, не ухвалювати рішень на емоціях.

Народні прикмети на 8 серпня 2026 року

Багато ягід горобини – до ранніх заморозків.

Вранці іній – до щедрого врожаю наступного року.

Ясна погода – до сонячного і теплого вересня.

Дощить – така погода буде до бабиного літа.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.