У ЄС почали оцінювати наслідки можливого обрання Трампа президентом США

Європейський Союз працює над офіційною оцінкою того, якими будуть наслідки для континенту у разі перемоги Дональда Трампа на виборах у США 5 листопада 2024 року.

У Єврокомісії передбачають, що політика Трампа може негативно вплинути на торговельно-екномічні відносини через Атлантичний океан.

Високопоставлений європейський чиновник на умовах анонімності розповів журналістам Bloomberg, що у разі перемоги Трамп та його команда готові вжити низку протекціоністських заходів проти ЄС, серед яких запровадження мінімального тарифу в 10% та контрзаходи проти європейських податків на цифрові послуги.

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Також він додав, що в ЄС хвилюються, що Сполучені Штати можуть припинити допомогу Україні і навіть спробувати вийти з НАТО, якщо Трамп переможе на президентських виборах.

Тому співрозмовник журналістів наголосив, що Євросоюз має бути готовим до будь-якого сценарію залежно від результатів демократичних виборів американців.

Нагадаємо, скандальний колишній ведучий телеканалу Fox NewsТакер Карлсон, який є прихильником теорії змов, може потрапити під санкції Європейського Союзу.

У вівторок він заявив, що незабаром випустить інтерв’ю з російським диктатором Володимиром Путіним.

Джерело : Bloomberg

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