Я знаю, що я в біса роблю! Байден відповів на звинувачення про “проблеми з пам’яттю”

Президент США Джо Байден емоційно та дещо гнівно відреагував на доповідь спеціального прокурора, який поставив під сумнів його пам’ять.

У звіті спецпрокурора йшлося, що Байдену не будуть висунуті звинувачення за неправильне поводження з секретними документами. А також те, що президент США може мати вигляд “людини похилого віку із добрими намірами та поганою пам’яттю”.

— Я справді маю благі наміри, я літня людина і я знаю, що я в біса роблю, – заявив Байден, коментуючи звіт.

81-річний президент особливо емоційно відреагував на фрагмент доповіді, у якому йшлося про те, що він не пам’ятає, в якому році помер його син Бо. Бо Байден помер від раку у 2015 році, коли його батько був віцепрезидентом.

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— Є навіть посилання на те, що я не пам’ятаю, коли помер мій син. Як, чорт забирай, він посмів підняти це питання? – сказав Байден, додавши, що пам’ятає про смерть сина щодня.

У своєму виступі в Білому домі Байден підкреслив, що в доповіді міститься висновок про те, що звинувачення не були обґрунтованими, і навіть навів конкретні номери сторінок, щоб підкріпити свою позицію.

— Я був радий побачити, що він дійшов твердого висновку, що жодних звинувачень проти мене в цій справі не повинно бути висунуто. Це було вичерпне розслідування, – сказав президент.

Під час звернення Байден говорив без телесуфлера, відповідаючи на запитання журналістів, і навіть повертався до трибуни, щоб дати відповідь на додаткові запитання. Він відкинув занепокоєння виборців щодо свого віку.

Що відомо про звіт спецпрокурора

У звіті спецпрокурора Роберта Гура, опублікованому в четвер, президента Джо Байден не звинуватили у злочині, але у ньому йшлося про забудькуватого лідера, який не зміг належним чином захистити надважливу секретну інформацію.

Зазначається, що Байден навмисно зберігав секретну інформацію, зокрема надсекретні документи, і знав, що володіє деякими з них, ще у 2017 році. Він також поділився частиною цієї інформації з автором своїх мемуарів 2017 року.

Гур вирішив не висувати президенту звинувачення у цій справі – насамперед тому що ніщо не доводить навмисного наміру Байдена незаконно утримувати секретну інформацію та через його співпрацю зі слідством.

Однак у політично шкідливій аргументації Гур написав, що однією з причин, чому Байден не буде притягнутий до відповідальності, є те, що він постане перед присяжними як літня людина “з поганою пам’яттю”.

Адвокати Байдена заперечили проти такого опису, назвавши його “надмірністю слідства” і звинувативши Гура в нехтуванні правилами і нормами Міністерства юстиції.

Телеканал CNN пише, що звіт, безсумнівно, стане проблемою під час президентської кампанії 2024 року, коли ймовірний опонент Байдена, Дональд Трамп, зіткнеться з кримінальними звинуваченнями за роботу з секретними матеріалами, навіть попри те, що Гур чітко дав зрозуміти, наскільки ці два випадки відрізняються один від одного.

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