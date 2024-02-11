Кандидат в президенти США Дональд Трамп заявив, що “заохочував” би Росію атакувати союзників по НАТО, які платять занадто мало – не виконують своїх фінансових зобов’язань.

Про це пише видання The Guardian.

У Білому домі ці слова назвали жахливими та безглуздими.

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Трамп зробив цю заяву в суботу під час передвиборчої зустрічі в Конвеї, штат Південна Кароліна, напередодні праймеріз республіканських кандидатів у президенти, що відбудуться 24 лютого.

У суботу колишній президент США заявив, що на одній зустрічі в НАТО він сказав іншому главі держави, що США під його керівництвом не будуть захищати жодну країну, яка прострочила (платежі, – Ред.)

– Один із президентів великої країни встав і сказав: Ну, сер, якщо ми не заплатимо, а на нас нападе Росія, ви нас захистите? Я сказав: Ви не заплатили, ви прострочили? Ні, я б не захищав вас. Насправді я б заохочував їх (росіян, – Ред.) робити все, що вони, чорт забирай, хочуть. Ви повинні платити. Ви повинні оплатити свої рахунки, – заявив Трамп.

Речник Білого дому Ендрю Бейтс наголосив, що заохочувати вторгнення в країни найближчих союзників НАТО з боку кривавих режимів – це жахливо і ненормально, це ставить під загрозу американську національну безпеку, глобальну стабільність і економіку всередині країни.

Внески членів НАТО

У 2014 році, після анексії Росією українського Кримського півострова, країни НАТО домовилися не скорочувати витрати, а виділяти 2% свого ВВП на оборону до 2024 року.

Під час своєї передвиборчої кампанії 2016 року Трамп попередив союзників, що Сполучені Штати під його керівництвом можуть відмовитися від своїх договірних зобов’язань перед НАТО і стануть на захист лише тих країн, які виконують встановлений показник у 2%.

Станом на 2022 рік сім із 31 країни НАТО виконували це зобов’язання. У 2014 році – лише три країни. Напад РФ на Україну призвів до збільшення військових витрат деяких членів НАТО.

Джерело : The Guardian

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