Україна поки не фіксує ознак наближення швидкого перелому у війні з Росією, проте розраховує на поступове виснаження ресурсів ворога.

Стратегія Сил оборони спрямована на досягнення моменту, коли противник втратить спроможність вести активні бойові дії.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив в інтерв’ю для The Times.

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Сирський про стратегію Сил оборони у війні з РФ

За словами головкома, наразі Україна не бачить передумов для переломного моменту у війні, однак розраховує на поступове виснаження ресурсів РФ.

Сирський наголосив, що говорити про кардинальні зміни на фронті поки передчасно.

Стратегія України передбачає досягнення “кульмінаційної точки” противника, коли його можливості будуть повністю вичерпані.

Серед основних завдань Сил оборони Сирський назвав утримання займаних позицій, знищення живої сили ворога у таких масштабах, які Росія не зможе компенсувати, а також завдання ударів по ворожій логістиці, енергетиці та оборонно-промисловому комплексу.

Головнокомандувач наголосив, що сучасна війна є безперервним технологічним змаганням, у якому визначальну роль відіграють інновації та швидкість упровадження нових засобів боротьби.

Генерал застеріг, що “вікно можливостей” може бути обмеженим через можливі технологічні прориви будь-якої зі сторін.

Раніше Сирський говорив, що Росія зосередила на території України близько 721 300 військовослужбовців у складі свого наступального угруповання.

Російське командування не відмовляється від намірів захоплення українських територій і продовжує застосовувати тактику масованих піхотних штурмів.

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