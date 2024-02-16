У МЗС відреагували на антиукраїнські акції у Польщі

Міністерство закордонних справ вважає неприйнятними антиукраїнські акції у Польщі, серед яких особливо кричущими стали псування нашого зерна на кордоні та демонстрація фермерів у Вроцлаві.

Про це написав речник зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко у себе на Facebook.

— Ці акції, на додаток до блокування польсько-українського кордону, не лише завдають численних збитків українській економіці, яка й так страждає від російської агресії, а й порушує принципи українсько-польської солідарності, – вважає дипломат.

Він наголосив, що громадяни України щодня платять своїм життям, щоб і поляки, і вся європейська спільнота могли жити у мирі. Це не повинно сприйматися як належне.

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За словами Ніколенка, будь-які спроби радикальними чи антиринковими заходами послабити економіку України лише підважуватимуть здатність стримувати агресію Росії, створювати додаткові загрози безпеці Польщі та її добробуту.

– Україна глибоко вдячна як польській владі, так і польським громадянам за всю підтримку та допомогу протягом двох років повномасштабного вторгнення Росії, – пише дипломат.

Наша країна завжди виступала за конструктивний підхід до вирішення питань, пов’язаних із транзитом українських зернових та торгівлею. Аналогічного підходу Київ чекає і від офіційної Варшави.

— Переконані, що будь-які спроби підірвати фундамент солідарності між нашими країнами та народами не мають успіху. Україна рішуче налаштована зміцнювати відносини дружби та взаємної поваги з Польщею, з якою має спільне європейське майбутнє, – резюмував Ніколенко.

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