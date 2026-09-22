Міжнародний валютний фонд допоможе Україні знайти частину фінансування, необхідного для забезпечення фінансової стійкості держави у 2027 році.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив 22 вересня за підсумками зустрічі з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою на полях Генасамблеї ООН.

Зеленський заявив, що МВФ допоможе знайти кошти для України

– Зустрівся з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. МВФ допоможе знайти частину коштів, які необхідні для фінансової стійкості України в наступному році. Дякую за це рішення, – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що кожен економічний крок, спрямований на підтримку України, стосується справедливого захисту українців.

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Під час зустрічі сторони обговорили важливість ухвалення законів, які є зобов’язаннями України перед міжнародними партнерами.

За словами президента, Верховна Рада вже підтримала частину необхідних рішень. До кінця року парламент має проголосувати за всі інші закони, необхідні для забезпечення фінансової підтримки України.

Зеленський розповів представниці МВФ про безпекову ситуацію в Україні та зміни в тактиці Росії під час повітряних атак.

– Росіяни намагаються не лише знищити життя як таке, а й максимально паралізувати роботу бізнесу та держави. Саме тому макрофінансова допомога зараз особливо важлива для нас. Дякую за всі програми підтримки з боку МВФ, які допомагають нашій економіці вистояти, – наголосив він.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко говорив, що базова щорічна потреба України у зовнішньому фінансуванні залишається на рівні близько $50 млрд. Попередньо непокриту потребу у фінансуванні на 2027 рік оцінюють у $32,6 млрд.

За словами прем’єр-міністра Сергія Корецького, ситуація з державними фінансами України наближається до критичної.

Якщо Верховна Рада із затримкою ухвалюватиме необхідні рішення, Україна може втратити значну частину з $29,5 млрд міжнародного фінансування.

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