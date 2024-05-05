Україна – в головних темах: лідер Китаю Сі прибув до Франції, розпочавши своє турне Європою

Китайський правитель Сі Цзіньпін прибув до Франції із робочим візитом. Париж стане першою зупинкою на його шляху кількома країнами Європи.

Очільник китайської держави прибув до французької столиці близько 15:40 за місцевим часом, де його зустрів прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь.

Сі планує зустрітись із президентом Емманюелем Макроном, щоб обговорити російсько-українську війну, а також двосторонні відносини Китаю та ЄС. Також Макрон запросив голову Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн до Парижа для зустрічі з Сі в понеділок.

Зараз дивляться

BREAKING: China's President Xi Jinping has arrived in Paris ahead of a state visit to Francehttps://t.co/PAiZ4D1jU3 ???? Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/DcxtDgd6Z3 — Sky News (@SkyNews) May 5, 2024

Після Франції Сі відвідає Сербію та Угорщину, де “стрімке зростання китайських інвестицій підкреслює як переваги тісних зв’язків з Пекіном, так і розбіжності в поглядах ЄС на міжнародну політику”, пише Financial Times.

Війна в Україні

Примітно, що візит лідера КНР до Сербії у вівторок, у 25-ту річницю випадкового бомбардування китайського посольства в Белграді силами НАТО, також може вплинути на ситуацію, вважають дипломати.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році китайська місія в ЄС посилалася на бомбардування 1999 року, щоб пояснити китайську симпатію до аргументу Росії про те, що західний військовий альянс несе відповідальність за нещодавній конфлікт.

Очікується, що російсько-українська війна може стати головною темою європейської поїздки Сі.

Китайські оглядачі стверджують, що Пекін вважає, що США використовують війну для продовження своєї гегемонії в Європі, одночасно чинячи тиск на Китай за його роль у підтримці Росії.

За їхніми словами, китайські лідери вважали, що Макрон хотів, щоб Європа мала більшу стратегічну автономію від США, і Пекін поділяв це прагнення. Однак дружба Сі з президентом Росії Володимиром Путіним означає, що все, що він скаже про Україну, буде сприйматися з глибокою недовірою в більшій частині Європи.

Разом з тим, очікується, що Макрон спробує переконати китайського лідера використати свій вплив на Путіна, щоб змінити хід війни, навіть попри те, що аналогічні зусилля під час візиту до Китаю минулого року не принесли плодів.

– Наша мета – заохотити Китай використати важелі впливу на Москву, які є в його розпорядженні, щоб вплинути на російські розрахунки і спробувати сприяти вирішенню цього конфлікту, – заявив представник з канцелярії Макрона.

Своєю чергою американський телеканал CNN пише, що в обговоренні війни між Україною та РФ Сі може спробувати підтримати спроби Китаю позиціонувати себе як миротворця.

– Президент Сі пояснить президенту Макрону про відносини Китаю з Росією… (що) Китай може бути посередником у подоланні розриву між Європою і Росією, – каже Ван Івей, професор міжнародних відносин у пекінському університеті Ренмін, вказуючи на майбутній мирний саміт у Швейцарії як на потенційне місце для дипломатичного поштовху.

Примітно, що візит Сі відбувається в той час, коли США та європейські союзники дедалі частіше висловлюють занепокоєння тим, що китайський експорт товарів подвійного призначення до Росії підживлює її військову машину. Пекін захищає цю торгівлю як звичайну частину своїх двосторонніх відносин.

Макрон і фон дер Ляєн, ймовірно, попередять Сі, що їхні відносини “ризикують ще більше погіршитися”, якщо Китай продовжить постачати ці товари, каже Ноа Баркін, запрошений старший науковий співробітник Німецького фонду Маршалла США, що базується в Берліні.

Однак “є мало доказів того, що ці повідомлення призводять до помітних змін у поведінці Пекіна”, вважає він, і додає, що “в якийсь момент найближчим часом” Європа може вирішити діяти більш агресивно, накладаючи санкції на китайські фірми, що продають такі товари.

Напруженість між Китаєм та ЄС

Як пише Financial Times, візит китайського лідера відбувається з метою послабити напруженість та уникнути торгівельної війни між Піднебесною та Євросоюзом.

– Китай сповнений рішучості не дозволити своїм відносинам з Європою сповзти далі в напрямку зв’язків зі США. Пекін продовжить наступ з метою причарувати, але він також зробить ЄС жорсткі попередження щодо торговельного протекціонізму, – вважає Юй Цзе, аналітик британського аналітичного центру Chatham House.

За словами китайських чиновників, пріоритетом Сі під час його шестиденного візиту буде обмеження збитків. Китайський лідер має намір протидіяти численним торговельним розслідуванням ЄС щодо китайських компаній, в тому числі гучному антисубсидійному розслідуванню щодо електромобілів, яке, як очікується, завершиться за кілька тижнів.

Чиновники ЄС повідомили Financial Times, що попередні мита на електромобілі можуть бути введені в травні, а постійні тарифи, які потребують підтримки більшості країн-членів, можуть бути введені в листопаді. Дослідники з Rhodium Group заявили, що мита на імпорт китайських електромобілів до ЄС можуть становити від 15 до 30 відсотків.

В інтерв’ю газеті La Tribune на вихідних Макрон заявив, що хоче домогтися більшої взаємності в торгівлі з Китаєм, щоб зміцнити економічну безпеку Франції.

– Я виступаю за оновлення, тому що Китай зараз має надлишкові потужності в багатьох сферах і масово експортує в Європу, – сказав Макрон, зазначивши, що не всі лідери континенту згодні з цим питанням, а деякі все ще розглядають Китай як “ринок можливостей”.

Своєю чергою очільниця ЄК Фон дер Ляєн виступає за “де-ризикування” комерційних відносин Європи з Китаєм.

Чого шукає Сі в Європі

За словами китайських чиновників і аналітиків, лідер КНР “має намір грати жорстко”, пише FT. За очікуваними проявами громадської доброзичливості і обіцянками китайських інвестицій він попередить європейських лідерів, що мита на китайський експорт викличуть безкомпромісну відповідь, додали вони.

– Китай може запровадити обмеження на експорт матеріалів, необхідних для виробництва мікрочіпів, а також на французький експорт до Китаю і деякі інші товари, – сказав один китайський аналітик, який попросив не називати його імені.

Пекін також сигналізує про готовність запровадити власні тарифи у відповідь. Очікується, що Макрон разом із Сі візьметься за справу французьких виробників коньяку після того, як у січні Китай розпочав антидемпінгове розслідування щодо імпорту французького коньяку. Французький коньяк є найбільш імпортованим алкогольним напоєм у Китаї, і тарифи вдарили б по прибутках таких відомих брендів, як Rémy Cointreau, Pernod Ricard і Hennessy, що належить компанії LVMH.

Французька асоціація коньячної промисловості BNIC заявила, що візит Сі є “унікальною можливістю для досягнення угоди” щодо врегулювання “невиправданого” китайського розслідування, яке загрожує сектору, в якому прямо чи опосередковано працює близько 70 тис. осіб.

Китай та Угорщина

– Хоча переговори в Парижі, як очікується, будуть складними, візити Сі до Сербії та Угорщини зададуть набагато більш позитивний тон, – цитує FT китайських офіційних осіб.

Китай вважає Угорщину справді відданим другом в ЄС і засипає країну інвестиційними обіцянками, пише FT.

За офіційними китайськими оцінками, накопичені прямі іноземні інвестиції китайських підприємств в Угорщині можуть сягнути 30 млрд євро до кінця цього року, що свідчить про те, що ще кілька мільярдів євро інвестицій перебувають у процесі підготовки.

За словами китайських чиновників, одним з проєктів, що обговорюються, це потенційна інвестиція китайської компанії Great Wall Motor у будівництво заводу з виробництва електромобілів.

– Угорщина значно представлена в китайських прямих іноземних інвестиціях в регіоні, акумулювавши за останні два-три роки більший обсяг, ніж за попередні десятиліття… Це політика. Угорщина була лояльною і пожинає плоди, – каже Даніель Хегедюс з Німецького фонду Маршалла в Берліні.

Але візит Сі до Угорщини, безсумнівно, викличе антагонізм у багатьох лідерів Західної Європи.

Навіть у той час, коли ЄС все частіше розглядає Китай як “системного суперника”, Угорщина стала головним захисником інтересів Пекіна. У період між 2016 і 2022 роками вона кілька разів використовувала своє право вето, щоб заблокувати рішення Європейської ради, які засуджували дії Китаю.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.