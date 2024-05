Україна – в головних темах: лідер Китаю Сі прибув до Франції, розпочавши своє турне Європою

Китайський правитель Сі Цзіньпін прибув до Франції із робочим візитом. Париж стане першою зупинкою на його шляху кількома країнами Європи.

Очільник китайської держави прибув до французької столиці близько 15:40 за місцевим часом, де його зустрів прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь.

Сі планує зустрітись із президентом Емманюелем Макроном, щоб обговорити російсько-українську війну, а також двосторонні відносини Китаю та ЄС. Також Макрон запросив голову Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн до Парижа для зустрічі з Сі в понеділок.

