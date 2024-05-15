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Прем’єра Словаччини Фіцо поранили під час стрілянини: він у тяжкому стані

Роберт Фіцо
Фото: Depositphotos

Прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо поранили внаслідок стрілянини, яка сталася 15 травня перед Будинком культури у Гандлова, де проходило засідання уряду.

За даними Associated Press, його терміново везуть до лікарні.

Фіцо поранено під час стрілянини: що відомо

В офіційному акаунті Фіцо у соцмережі Facebook стверджують, що він перебуває в небезпечному для життя стані. Зазначено, що в словацького політика стріляли кілька разів.

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– Його перевозять гелікоптером до Банської Бистриці, оскільки дорога до Братислави зайняла б занадто багато часу, враховуючи необхідність невідкладного втручання. Найближчі кілька годин все вирішать, – йдеться у повідомленні.

Інцидент стався у місті Гандлова перед місцевим Будинком культури, де засідав уряд, коли Роберт Фіцо вийшов до народу.

Що відомо про стрілка

За даними телеканалу TA3, підозрюваний у стрілянині затриманий. ЗМІ стверджують, що стріляв 71-річний чоловік, який проживає на південному сході Словаччини.

Очевидці стверджують, що нападник прогулювався недалеко від місця, де проводив робочу зустріч Роберт Фіцо.

Коли словацький політик вийшов з будівлі, щоб поспілкуватися з жителями, стрілець швидко вихопив зброю і відкрив вогонь.

Охорона Роберта Фіцо знерухомила чоловіка, який стріляв, і відвезла його з місця події.

Віце-спікер парламенту Любош Блаха підтвердив факт інциденту під час засідання парламенту і оголосив перерву до подальших повідомлень.

Репортер щоденної газети Dennik N daily чув постріли, а потім побачив, як рятувальники несли прем’єра до машини.

Президентка Словаччини Зузана Капутова засудила напад на прем’єра, побажавши Фіцо багато сил у цей критичний момент і швидкого одужання.

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Джерело: AP
Словаччина, Стрілянина
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