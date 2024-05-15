Письменник Цинтула пояснив, чому скоїв замах на прем’єра Словаччини Фіцо

Словацький письменник Юрай Цинтула заявив, що скоїв замах на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, бо не згоден з його політикою.

Чому Юрай Цинтула скоїв замах на Роберта Фіцо

– Я не згоден з політикою уряду. Засоби масової інформації ліквідуються. Чому RTVS зазнає атак? Чому звільнили Мазака? – запитав Юрай Цинтула.

Вдень 15 травня у місті Гандлова було поранено прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, в якого здійснили кілька пострілів.

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Внаслідок замаху, Роберт Фіцо дістав кульові поранення. Його терміново госпіталізували до лікарні.

Іноземні журналісти повідомляють, що стрілком був Юрай Цинтула. Він нібито застосував короткоствольну кульову рушницю, якою володів на законних підставах.

Юрай Цинтула – факти з життя

Юрай Цинтула народився 1953 року. З 1980 року він жив в одній квартирі з радянською співачкою Раїсою Васильєвою.

Наразі Юрай Цинтула мешкає у місті Левиці. Він є членом Асоціації словацьких письменників.

Написав три поетичні збірки. Серед них – Sen rebela, Diptych, Osy. У 2010 році видав роман Posolstvo obete, а у 2015 році – Efata.

Як повідомляють іноземні журналісти, Юрай Цинтула брав участь у заходах організації Slovenskí Branci, яка тісно пов’язана із російським клубом Нічні Вовки, проводила військову підготовку школярів у Словаччині, підтримувала так звані ДНР та ЛНР.

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