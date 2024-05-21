У Нідерландах десять українських військових завершили навчання з обслуговування F-16

У Нідерландах завершився курс навчання з обслуговування винищувачів четвертого покоління F-16 для 10 українських військових.

Про це повідомили у Міноборони Нідерландів.

Навчання на F-16 у Нідерландах – обслуговування літака

Українські військові здобули навички роботи з важливими деталями бойового літака.

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У курс увійшла програма зі складання та перевірки рятувального комплекту. Це дозволить вижити пілоту F-16 протягом кількох днів у разі вимушеної посадки.

Також курсантів з України проінформували про всі можливі ризики для льотчиків, а також способи їх мінімізації.

— Пілоти F-16 фактично віддають свої життя до рук солдатів, які обслуговують літак. У момент зльоту вони знають, що можуть покластися на знання та навички цих людей і що літак у порядку, – резюмували у Міноборони.

F-16 для України від Нідерландів

Нідерланди мають намір розпочати постачання винищувачів F-16 до України вже восени 2024 року.

Вони стануть другою після Данії країною, яка забезпечить українську армію цими літаками.

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