Ядерні навчання РФ: в ISW пояснили, для чого Кремль брязкає зброєю

Російські навчання із застосуванням ядерної зброї мають на меті налякати політиків країн Заходу та змусити їх добровільно вдатися до вигідних агресору дій.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Кремль продовжує брязкати ядерною зброєю в межах кампанії рефлексивного контролю для впливу на західних політиків, що ухвалюють рішення. Про це свідчать навчання Південного військового округу з використанням ядерної зброї, що почалися напередодні.

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Один із прокремлівських блогерів прямо пов’язав навчання зі спробами Кремля вплинути на ухвалення рішень на Заході. Особливо з нещодавніми дискусіями щодо обмежень на використання Україною західного озброєння для ураження військових цілей на території Росії.

Це підтверджує оцінку ISW про те, що російські випробування тактичної ядерної зброї є частиною кампанії з рефлекторного контролю Кремля, який часто використовує ядерне брязкання шаблями, щоб вплинути на тих, хто ухвалює рішення на Заході, і схилити їх до “капітуляції”.

– Рефлексивний контроль є ключовим елементом російського інструментарію гібридної війни. Це тактика, що спирається на формування супротивника за допомогою цілеспрямованої риторики та інформаційних операцій таким чином, щоб він добровільно вдався до вигідних Росії дій, – ідеться у звіті.

В Інституті зазначили, що політика США та Заходу, яка обмежує здатність ЗСУ атакувати військові цілі в Росії, серйозно підриває здатність України захистити себе від нинішніх російських наступальних операцій на півночі Харківської області або в будь-якій зоні вздовж міжнародного кордону, де російські війська можуть вирішити провести наступальні операції в майбутньому.

Напередодні Росія заявила про початок першого етапу навчань із застосування нестратегічної ядерної зброї. Йдеться про використання ракет Іскандер і Кинджал.

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