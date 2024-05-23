Китай розпочав військові навчання навколо Тайваню, назвавши це “покаранням за сепаратизм”

Армія Китаю розпочала дводенні широкомасштабні навчання біля Тайваню. У Пекіні це назвали “покаранням” за “сепаратистські акти”.

Зокрема, китайський державний мовник CCTV прямо пов’язує навчання із заявами новообраного президента Тайваню щодо незалежності острова.

Китай проводить військові навчання біля Тайваню

Під час навчань десятки китайських винищувачів із бойовими боєприпасами здійснили імітаційні удари по “важливих військових цілях” умовного “ворога” поряд із есмінцями, фрегатами та ракетними катерами. Зазначається, що ці навчання передбачають оточення Тайваню.

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Речник морського командування армії Китаю Лі Сі назвав навчання “суворим покаранням за сепаратистські акти сил незалежності Тайваню та серйозним застереженням від втручання та провокацій з боку зовнішніх сил”.

Речник МЗС Китаю Ван Веньбінь, як повідомляє AFP, у своїй заяві відзначив, що ті, хто підтримує незалежність Тайваню, залишаться з “розбитими головами і стікаючою кров’ю”.

— Сили, що виступають за незалежність Тайваню, залишаться з розбитими головами і пролитою кров’ю після зіткнення з великим… зобов’язанням Китаю досягти повного об’єднання, – заявив Веньбінь.

Опівдні четверга за місцевим часом сили оборони острова виявили близько 30 китайських літаків, більшість з яких перетнули серединну лінію в зоні ідентифікації ППО Тайваню. Серединна лінія — неофіційна точка розмежування в Тайванській протоці, яку Пекін не визнає, але до останніх років переважно поважав.

Тайвань розгорнув власні військові кораблі для моніторингу ситуації.

Телеканал CNN зазначив, що нового президента Тайваню Лай Цінде, який вступив у повноваження 20 травня, з боку Пекіна охрестили “небезпечним сепаратистом”. Лідер Тайваню відстоює суверенітет і самобутність острова. Пекін засудив інавгураційну промову Лая, в якій той закликав Китай припинити залякування Тайваню.

Також CNN звертає увагу, що подібні військові маневри КНР стали вже досить звичними і не викликають значної реакції в суспільстві Тайваню. На тлі сьогоднішніх навчань Тайваньска фондова біржа навіть продемонструвала певне зростання, що відображає впевненість інвесторів у стабільності безпекової ситуації на острові.

Тайвань на карті

Тайвань (або Китайський Тайбей) — острівна держава з обмеженим міжнародним визнанням у Східній Азії.

Острів Тайвань розташований у південній частині Східної Азії, на південний схід від континентального Китаю.

Китай на офіційному рівні стверджує, що Тайвань є “провінцією” КНР. Острів наразі перебуває під фактичним контролем Китайської Республіки. Тайвань офіційно підтримує дипломатичні відносини з 13 країнами, які є визнаними ООН.

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