Путін не готовий до миру – Макрон
Російський диктатор Володимир Путін не готовий до миру. Таку думку висловив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв’ю CNBC, коментуючи відмову Путіна від його пропозиції запровадити перемир’я на час Олімпійських ігор.
Макрон про неготовність Путіна до миру
За його словами, мати перемир’я під час Олімпійських ігор – це традиція, і “дуже важливо використати це вікно протягом одного місяця”.
Водночас Макрон зауважив, що не вважає перемир’я фіналом.
– Сталий мир – це кінець гри, – пояснив він.
Проте, як сказав французький лідер, Путін не дав згоди на його пропозицію.
– Отже, для всіх у світі все зрозуміло. Він той, хто вирішив розпочати цю війну, і він не готовий до миру, – підсумував Макрон.
Піл час візиту до Китаю 17 травня Путін натякнув, що РФ не прийме ідею “олімпійського перемир’я”, назвавши це “неживою історією”.
Олімпійські ігри 2024 року відбудуться у Парижі з 26 липня до 11 серпня. У змаганнях візьмуть участь понад 100 українських спортсменів.