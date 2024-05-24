Путін не готовий до миру – Макрон

Російський диктатор Володимир Путін не готовий до миру. Таку думку висловив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв’ю CNBC, коментуючи відмову Путіна від його пропозиції запровадити перемир’я на час Олімпійських ігор.

Макрон про неготовність Путіна до миру

За його словами, мати перемир’я під час Олімпійських ігор – це традиція, і “дуже важливо використати це вікно протягом одного місяця”.

Водночас Макрон зауважив, що не вважає перемир’я фіналом.

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– Сталий мир – це кінець гри, – пояснив він.

Проте, як сказав французький лідер, Путін не дав згоди на його пропозицію.

– Отже, для всіх у світі все зрозуміло. Він той, хто вирішив розпочати цю війну, і він не готовий до миру, – підсумував Макрон.

Піл час візиту до Китаю 17 травня Путін натякнув, що РФ не прийме ідею “олімпійського перемир’я”, назвавши це “неживою історією”.

Олімпійські ігри 2024 року відбудуться у Парижі з 26 липня до 11 серпня. У змаганнях візьмуть участь понад 100 українських спортсменів.

Джерело : CNBC

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